Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ibu Hamil Bolehkah Olahraga Berat? Ini Kata Pakar

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |21:19 WIB
Ibu Hamil Bolehkah Olahraga Berat? Ini Kata Pakar
Ibu hamil. (Foto: Freepik)
A
A
A

BELUM lama ini viral di media sosial seorang wanita yang tengah hamil besar menjalani olahraga berat, seperti gym. Wanita tersebut nampak aktif olahraga angkat beban meski perutnya sudah sangat besar.

Video yang diunggah oleh akun TikTok @roulafitness sudah ditonton lebih dari 6,5 juga akun. Banyak pro dan kontra terkait ibu hamil yang berolahraga berat.

 ibu hamil

Lantas sebenarnya bolehkah ibu hamil menjalani aktivitas olahraga berat?

 BACA JUGA:

Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi dr. Ardiansjah Dara Sjahruddin, SpOG, MKes mengatakan ibu hamil yang ingin berolahraga sebenarnya boleh-boleh saja. Namun harus memperhatikan beberapa hal, seperti pastikan kalau kehamilan aman sesuai dengan rekomendasi dokter.

 BACA JUGA:

"Yang pasti bumil di video itu sudah lebih terlatih sebelumnya. Jadi boleh melakukan gerakan-gerakan berat. Tapi kalau nggak pernah, seperti push up, jangan coba-coba ya," jelasnya seperti dikutip dari akun X atau Twitter @dokterdara, Kamis (23/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/629/3187933//bayi-6Zyd_large.jpg
Perbaiki Posisi Bayi yang Sungsang, Kartika Putri Rela Jari Kelingkingnya Dibakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/482/3187474//bumil-HRCz_large.jpg
Mitos Sakit Punggung karena Jarum Bius Pascamelahirkan, Ini Penjelasan Dokter dan Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/482/3185959//5_tips_olahraga_outdoor_biar_tetap_aman-wsXa_large.jpg
Hujan Jangan Jadi Alasan, Ini 5 Tips Olahraga Outdoor Biar Tetap Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/629/3185937//bumil-TVOY_large.jpg
Kisah Sedih Ibu dan Bayi di Papua Meninggal Usai Ditolak 4 RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/629/3185872//bumil-wipt_large.jpg
5 Tips Biar Bumil Tidur Lebih Nyenyak dan Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/482/3185834//shintya-KuSO_large.jpg
Senang Olahraga, Shintya Mariska Ngaku Ketagihan Main Padel
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement