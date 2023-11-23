Ibu Hamil Bolehkah Olahraga Berat? Ini Kata Pakar

BELUM lama ini viral di media sosial seorang wanita yang tengah hamil besar menjalani olahraga berat, seperti gym. Wanita tersebut nampak aktif olahraga angkat beban meski perutnya sudah sangat besar.

Video yang diunggah oleh akun TikTok @roulafitness sudah ditonton lebih dari 6,5 juga akun. Banyak pro dan kontra terkait ibu hamil yang berolahraga berat.

Lantas sebenarnya bolehkah ibu hamil menjalani aktivitas olahraga berat?

Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi dr. Ardiansjah Dara Sjahruddin, SpOG, MKes mengatakan ibu hamil yang ingin berolahraga sebenarnya boleh-boleh saja. Namun harus memperhatikan beberapa hal, seperti pastikan kalau kehamilan aman sesuai dengan rekomendasi dokter.

"Yang pasti bumil di video itu sudah lebih terlatih sebelumnya. Jadi boleh melakukan gerakan-gerakan berat. Tapi kalau nggak pernah, seperti push up, jangan coba-coba ya," jelasnya seperti dikutip dari akun X atau Twitter @dokterdara, Kamis (23/11/2023).