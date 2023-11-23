5 Tempat Healing di Sorong, Kota yang Pernah Dikunjungi Ganjar Pranowo

TEMPAT Healing di Sorong yang terletak di Provinsi Papua Barat Daya menjadi sorotan ketika Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi kota tersebut pada Senin, 20 November 2023.

Di balik gemerlapnya kehidupan perkotaan, Kota yang dikunjungi Ganjar Pranowo ini menawarkan tempat-tempat yang didedikasikan untuk kesehatan dan kesejahteraan, menjadikannya sebagai surga bagi para pencari ketenangan dan penyembuhan.

Dengan latar belakang pemandangan alam yang menyejukkan, tempat-tempat healing di kota yang dikunjungi Ganjar Pranowo ini tidak hanya menjanjikan relaksasi fisik tetapi juga pemulihan jiwa.

Lantas di mana saja tempat healing di Sorong? Berikut ini Okezone rangkumkan lima di antaranya;

1. Taman Wisata Alam Sorong

Taman Wisata Alam Sorong merupakan tempat healing di Sorong yang jadi idaman bagi para pecinta alam dan petualang. Terletak di dalam hutan lindung, tempat ini tidak hanya menawarkan keindahan alam yang memukau, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk merasakan harmoni dengan lingkungan sekitar.

TWA Sorong (Foto: dok. pribadi/radhika_)

Kegiatan seperti berkemah dan berjalan-jalan di alam terbuka dapat dinikmati di sini. Selain itu, keberadaan air terjun yang memancarkan kejernihan airnya menambah daya tarik Taman Wisata Alam Sorong. Harga tiket masuk terjangkau sebesar Rp 20.000, dan lokasinya dapat diakses di Klasaman, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat.

2. Tembok Berlin

Mengusung konsep unik, Tembok Berlin di Sorong diambil nama dari tembok terkenal di Jerman.

Namun, keunikan tempat ini terletak pada fungsinya yang memisahkan wilayah pesisir dari jalan raya.

Meski memiliki ketinggian hanya satu meter, tembok ini menjadi tempat populer terutama pada sore hari.

(Foto: dok. pribadi/Eddy Manibuy)

Pengunjung dapat menikmati hidangan lezat sambil menikmati pemandangan matahari terbenam yang memukau. Tiket masuk hanya seharga Rp20.000, dan lokasinya berada di Kampung Baru, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya.

3. Pagoda Sapta Ratna

Pagoda Sapta Ratna adalah tempat healing di Sorong bersejarah yang dipengaruhi oleh budaya Budha. Terletak di puncak bukit, pagoda ini tidak hanya menawarkan panorama alam yang indah, tetapi juga menyuguhkan pemandangan matahari terbenam yang memukau.

Meskipun merupakan tempat ibadah, pengunjung dapat menikmati keindahan luar klenteng dan berfoto dengan tetap menjaga etika dan kebersihan. Tempat ini dapat dikunjungi tanpa biaya tiket dan berlokasi di Kota Sorong, Papua Barat.