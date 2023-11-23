Indahnya Curug Cimahi, Air Terjun di Tepi Jalan Raya dengan Pesona Menentramkan Hati

JAWA Barat punya banyak destinasi wisata air terjun yang indah memukau. Salah satunya ialah Curug Cimahi.

Air terjun yang berada di tepi Jalan Kolonel Masturi, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini ramai dikunjungi wisatawan terutama di akhir pekan.

Memiliki tinggi sekitar 87 meter, Curug Cimahi merupakan air terjun tertinggi di Bandung Raya.

Nama Cimahi yang disematkan pada air terjun ini karena ada Sungai Cimahi yang mengalir di atasnya. Hulu sungai ini di Situ (danau) Lembang dan hilirnya di Kota Cimahi.

Pemandangan di sekitar Curug Cimahi sangat memanjakan mata. Di sekitarnya terdapat pepohonan rindang dengan udaranya sejuk, ditambah dengan cipratan air.

Di sini juga terdapat pelataran yang menghadap langsung ke arah air terjun. Terdapat juga fasilitas lainnya, seperti toilet, mushola, hingga warung kecil agar memudahkan wisatawan.