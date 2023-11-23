Mengenal Soneva Fushi, Villa Terapung Mewah Cocok buat Honeymoon Pasangan Muda

MALDIVES punya banyak destinasi maupun akomodasi kece yang bisa memanjakan pelancong mancanegara. Salah satunya ialah Soneva Fushi.

Ia merupakan tempat peristirahatan yang mewah yang sudah populer di negara itu. Tempat ini sangat cocok bagi pasangan muda alias pasmud yang hendak berbulan madu atau honeymoon.

CEO Soneva Fushi, Sonu Shivdasani mengatakan, pengunjung bisa merasakan liburan private dan mendapatkan pengalaman baru sata traveling ke Maldives.

"Kami sangat bangga mengumumkan fase baru yang menarik ini untuk Soneva Fushi," katanya mengutip Travel and Leisure.

(Foto: Soneva Fushi)

Di tempat ini pengunjung akan disuguhkan dengan villa-villa di atas air yang mewah lengkap dengan pemandangan yang memukau. Meski menginap di atas air, tamu tak perlu khawatir dengan risiko buruk.

"Memiliki villa-villa di atas air memberikan para tamu pilihan kemewahan untuk tinggal di antara pepohonan hijau yang dekat dengan pantai hanya beberapa langkah, atau bangun dengan pemandangan laut yang indah," terang Sonu.

Tempat peristirahatan satu kamar tidur yang baru tersebut berukuran 584 meter persegi. Jika itu tidak cukup, maka terdapat dua kamar tidur baru yang berukuran 857 meter persegi.

(Foto: Soneva Fushi)

Di dalamnya, para tamu akan disambut dengan interior yang luas bersama dengan banyak ruang tamu eksterior. Sehingga para tamu dapat menghabiskan banyak waktu untuk melihat ke perairan biru seperti kristal yang mengelilinginya.

Bungalow menjadi tempat yang sangat baik untuk liburan keluarga karena masing-masing kamar di dalam vila dapat dikunci. Jika ingin mengajak anak-anak, keamanan jelas terjamin.

Bahkan, bungalow juga dilengkapi dengan fasilitas ramah anak-anak seperti seluncuran air sehingga anak-anak dapat menikmati alam bebas.