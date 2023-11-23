Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengenal Soneva Fushi, Villa Terapung Mewah Cocok buat Honeymoon Pasangan Muda

Rizka Diputra , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |08:31 WIB
Mengenal Soneva Fushi, Villa Terapung Mewah Cocok buat Honeymoon Pasangan Muda
Soneva Fushi, villa terapung mewah di Maldives cocok buat honeymoon pasangan muda (Foto: Soneva Fushi)
A
A
A

MALDIVES punya banyak destinasi maupun akomodasi kece yang bisa memanjakan pelancong mancanegara. Salah satunya ialah Soneva Fushi.

Ia merupakan tempat peristirahatan yang mewah yang sudah populer di negara itu. Tempat ini sangat cocok bagi pasangan muda alias pasmud yang hendak berbulan madu atau honeymoon.

CEO Soneva Fushi, Sonu Shivdasani mengatakan, pengunjung bisa merasakan liburan private dan mendapatkan pengalaman baru sata traveling ke Maldives.

"Kami sangat bangga mengumumkan fase baru yang menarik ini untuk Soneva Fushi," katanya mengutip Travel and Leisure.

Soneva Fushi

(Foto: Soneva Fushi)

Di tempat ini pengunjung akan disuguhkan dengan villa-villa di atas air yang mewah lengkap dengan pemandangan yang memukau. Meski menginap di atas air, tamu tak perlu khawatir dengan risiko buruk.

"Memiliki villa-villa di atas air memberikan para tamu pilihan kemewahan untuk tinggal di antara pepohonan hijau yang dekat dengan pantai hanya beberapa langkah, atau bangun dengan pemandangan laut yang indah," terang Sonu.

Tempat peristirahatan satu kamar tidur yang baru tersebut berukuran 584 meter persegi. Jika itu tidak cukup, maka terdapat dua kamar tidur baru yang berukuran 857 meter persegi.

Soneva Fushi

(Foto: Soneva Fushi)

Di dalamnya, para tamu akan disambut dengan interior yang luas bersama dengan banyak ruang tamu eksterior. Sehingga para tamu dapat menghabiskan banyak waktu untuk melihat ke perairan biru seperti kristal yang mengelilinginya.

Bungalow menjadi tempat yang sangat baik untuk liburan keluarga karena masing-masing kamar di dalam vila dapat dikunci. Jika ingin mengajak anak-anak, keamanan jelas terjamin.

Bahkan, bungalow juga dilengkapi dengan fasilitas ramah anak-anak seperti seluncuran air sehingga anak-anak dapat menikmati alam bebas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement