Seharian di Wonosobo Bisa Ngapain Aja? Yuk Jelajahi 6 Destinasi Keren Ini

DI TENGAH gemerlapnya kehidupan perkotaan, Wonosobo hadir sebagai tempat yang menawarkan ketenangan dan keindahan alam yang tiada tara. Wonosobo akan selalu menyajikan pengalaman unik bagi para pengunjungnya.

Sehari di kota ini akan membawa Anda melewati jejak-jejak sejarah yang masih hidup dan menikmati keindahan alam yang memukau.

Jika Anda berkesempatan ke Wonosobo, jangan lupa untuk mengeksplor berbagai objek wisata menarik di sana. Berikut Okezone rangkumkan 6 destinasi keren di Wonosobo yang bisa dijelajahi bersama keluarga;

1. Gunung Cilik

Bukit kecil yang dikenal sebagai Gunung Cilik Wonosobo berlokasi di area perkebunan teh Bedakah, tepatnya di Jalan Bedakah, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Perjalanan ke sana memerlukan waktu sekitar satu jam dari pusat kota Wonosobo menuju arah Temanggung, dapat diakses dengan kendaraan roda empat atau roda dua dan dapat dengan mudah ditemukan melalui bantuan Google Maps.

(Foto: dok. pribadi/Tavip Gunawan)

Gunung Cilik Wonosobo sejatinya adalah sebuah bukit kecil yang berada di perbatasan antara lahan pertanian warga dan perkebunan teh Bedakah. Meskipun berukuran kecil, bentuknya yang menyerupai gunung api memberikan alasan bagi warga sekitar untuk menyebutnya Gunung Cilik.

Keunikan tempat ini semakin terlihat dengan lingkungannya yang dihiasi oleh tanaman teh dan ladang sayur yang luas, menciptakan suasana yang asri, hijau, dan segar.

Aktivitas yang sangat diminati oleh wisatawan adalah mendaki menuju puncak Gunung Cilik. Begitu mencapai puncak, mereka akan dihadiahi dengan pemandangan yang sangat indah, membentang sejauh mata memandang.

2. Telaga Bedakah

Telaga Bedakah di Wonosobo adalah destinasi wisata keluarga yang seru dan nyaman, terletak di Dusun Bedakah, Desa Tlogomulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

(Foto: dok. pribadi/Darmadi Pramono)

Dengan area playground dan kesempatan menyewa bebek-bebekan yang dikenai biaya sewanya sebesar Rp15.000. Panorama Gunung Sindoro dan Gunung Kembang, serta air terlaga yang bersih, menambah keindahan.

Selain sebagai destinasi wisata keluarga, Telaga Bedakah juga terkenal sebagai tempat berkemah dengan area yang menawarkan pemandangan spektakuler. Berkemah di sini bukan hanya waktu melepas penat, tetapi juga momen berharga untuk merapatkan hubungan keluarga tanpa gadget atau televisi.

Sehingga, sepanjang malam keluarga dapat menikmati suasana alam yang tenang. Pagi hari pun disambut dengan keindahan sunrise yang memukau. Dengan daya tariknya yang unik, Telaga Bedakah memadukan kegiatan keluarga, keindahan alam, dan kemudahan akses.