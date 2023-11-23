Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Seharian di Wonosobo Bisa Ngapain Aja? Yuk Jelajahi 6 Destinasi Keren Ini

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |08:01 WIB
Seharian di Wonosobo Bisa Ngapain Aja? Yuk Jelajahi 6 Destinasi Keren Ini
Objek wisata Batu Pandang Ratapan Angin di Wonosobo, Jawa Tengah (Foto: Instagram/@illexgtown)
A
A
A

DI TENGAH gemerlapnya kehidupan perkotaan, Wonosobo hadir sebagai tempat yang menawarkan ketenangan dan keindahan alam yang tiada tara. Wonosobo akan selalu menyajikan pengalaman unik bagi para pengunjungnya.

Sehari di kota ini akan membawa Anda melewati jejak-jejak sejarah yang masih hidup dan menikmati keindahan alam yang memukau.

Jika Anda berkesempatan ke Wonosobo, jangan lupa untuk mengeksplor berbagai objek wisata menarik di sana. Berikut Okezone rangkumkan 6 destinasi keren di Wonosobo yang bisa dijelajahi bersama keluarga;

1. Gunung Cilik

Bukit kecil yang dikenal sebagai Gunung Cilik Wonosobo berlokasi di area perkebunan teh Bedakah, tepatnya di Jalan Bedakah, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Perjalanan ke sana memerlukan waktu sekitar satu jam dari pusat kota Wonosobo menuju arah Temanggung, dapat diakses dengan kendaraan roda empat atau roda dua dan dapat dengan mudah ditemukan melalui bantuan Google Maps.

Gunung Cilik

(Foto: dok. pribadi/Tavip Gunawan)

Gunung Cilik Wonosobo sejatinya adalah sebuah bukit kecil yang berada di perbatasan antara lahan pertanian warga dan perkebunan teh Bedakah. Meskipun berukuran kecil, bentuknya yang menyerupai gunung api memberikan alasan bagi warga sekitar untuk menyebutnya Gunung Cilik.

Keunikan tempat ini semakin terlihat dengan lingkungannya yang dihiasi oleh tanaman teh dan ladang sayur yang luas, menciptakan suasana yang asri, hijau, dan segar.

Aktivitas yang sangat diminati oleh wisatawan adalah mendaki menuju puncak Gunung Cilik. Begitu mencapai puncak, mereka akan dihadiahi dengan pemandangan yang sangat indah, membentang sejauh mata memandang.

2. Telaga Bedakah

Telaga Bedakah di Wonosobo adalah destinasi wisata keluarga yang seru dan nyaman, terletak di Dusun Bedakah, Desa Tlogomulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Telaga Bedakah

(Foto: dok. pribadi/Darmadi Pramono)

Dengan area playground dan kesempatan menyewa bebek-bebekan yang dikenai biaya sewanya sebesar Rp15.000. Panorama Gunung Sindoro dan Gunung Kembang, serta air terlaga yang bersih, menambah keindahan.

Selain sebagai destinasi wisata keluarga, Telaga Bedakah juga terkenal sebagai tempat berkemah dengan area yang menawarkan pemandangan spektakuler. Berkemah di sini bukan hanya waktu melepas penat, tetapi juga momen berharga untuk merapatkan hubungan keluarga tanpa gadget atau televisi.

Sehingga, sepanjang malam keluarga dapat menikmati suasana alam yang tenang. Pagi hari pun disambut dengan keindahan sunrise yang memukau. Dengan daya tariknya yang unik, Telaga Bedakah memadukan kegiatan keluarga, keindahan alam, dan kemudahan akses.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement