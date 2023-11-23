Intip Megahnya Candi Peninggalan Ki Joko Bodo, Relief Berisi Kisah Hidupnya Bikin Terharu

CANDI peninggalan Ki Joko Bodo baru-baru ini viral di media sosial TikTok. Video tersebut diunggah sang anak, Ayda Prasasti di akun TikTok-nya @sasfly. Candi setinggi 33 meter tersebut dipersembahkan untuk orang-orang yang mengenalnya terkhusus sang putri tercinta.

Menariknya, candi megah tersebut turut menceritakan kisah spiritual dan perjalanan hidup Ki Joko Bodo.

“Ayahku selalu bilang bahwa dunia spiritual itu sangat menarik, bahkan sangat sulit dijelaskan dengan akal sehat. Maka dari itu, untuk dapat mengkomunikasikannya beliau menggunakan ukiran-ukiran yang ada di rumah candi ini,” tutur sang putri, dikutip dari TikTok-nya, @sasfly.

Ia menambahkan bahwa dirinya tidak bisa menceritakan makna ukiran tersebut karena terlihat absurd.

(Foto: TikTok/@sasfly)

Namun, ukiran tersebut dibuat bernuansa Bali dan Jawa karena kecintaan ayahnya terhadap budaya Bali dan Jawa.

Dalam salah satu video, Ayda mengatakan bahwa candi tersebut dibangun tidak hanya untuk keluarga saja, tetapi juga untuk orang yang mengenal Ki Joko Bodo sendiri.

(Foto: Instagram/@prtd_31)

“Candi yang dibikin ayahku memang tujuannya biar diingat, tapi bukan cuma sama anaknya doang. Tapi sama seluruh orang yang sebelumnya pernah mengenal ayahku, yaitu seorang Ki Joko Bodo,” imbuh Ayda.

Dalam video lain, Ayda terlihat sangat bangga dengan peninggalan ayahnya. Dirinya mengatakan bahwa kebanggaan yang paling bisa dipamerkan adalah dibuatkan candi oleh ayahnya.

“My biggest flex is dibuatin candi sama ayah,” tulisnya dalam video tersebut.