Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Intip Megahnya Candi Peninggalan Ki Joko Bodo, Relief Berisi Kisah Hidupnya Bikin Terharu

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |07:30 WIB
Intip Megahnya Candi Peninggalan Ki Joko Bodo, Relief Berisi Kisah Hidupnya Bikin Terharu
Candi setinggi 33 meter peninggalan Ki Joko Bodo (Foto: Instagram/@prtd_31)
A
A
A

CANDI peninggalan Ki Joko Bodo baru-baru ini viral di media sosial TikTok. Video tersebut diunggah sang anak, Ayda Prasasti di akun TikTok-nya @sasfly. Candi setinggi 33 meter tersebut dipersembahkan untuk orang-orang yang mengenalnya terkhusus sang putri tercinta.

Menariknya, candi megah tersebut turut menceritakan kisah spiritual dan perjalanan hidup Ki Joko Bodo.

“Ayahku selalu bilang bahwa dunia spiritual itu sangat menarik, bahkan sangat sulit dijelaskan dengan akal sehat. Maka dari itu, untuk dapat mengkomunikasikannya beliau menggunakan ukiran-ukiran yang ada di rumah candi ini,” tutur sang putri, dikutip dari TikTok-nya, @sasfly.

Ia menambahkan bahwa dirinya tidak bisa menceritakan makna ukiran tersebut karena terlihat absurd.

Relief Candi Ki Joko Bodo

(Foto: TikTok/@sasfly)

Namun, ukiran tersebut dibuat bernuansa Bali dan Jawa karena kecintaan ayahnya terhadap budaya Bali dan Jawa.

Dalam salah satu video, Ayda mengatakan bahwa candi tersebut dibangun tidak hanya untuk keluarga saja, tetapi juga untuk orang yang mengenal Ki Joko Bodo sendiri.

Candi Ki Joko Bodo

(Foto: Instagram/@prtd_31)

“Candi yang dibikin ayahku memang tujuannya biar diingat, tapi bukan cuma sama anaknya doang. Tapi sama seluruh orang yang sebelumnya pernah mengenal ayahku, yaitu seorang Ki Joko Bodo,” imbuh Ayda.

Dalam video lain, Ayda terlihat sangat bangga dengan peninggalan ayahnya. Dirinya mengatakan bahwa kebanggaan yang paling bisa dipamerkan adalah dibuatkan candi oleh ayahnya.

“My biggest flex is dibuatin candi sama ayah,” tulisnya dalam video tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement