Diresmikan Jokowi, Sail Teluk Cenderawasih 2023 Momentum Promosi Wisata Bahari Papua

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Sail Teluk Cenderawasih 2023 di Kawasan Pantai Samau, Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada Kamis 23 November kemarin. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa ini momentum untuk mempromosikan potensi wisata bahari di Papua.

Menurutnya event-event seperti Sail Teluk Cenderawasih 2023 sangat potensial untuk dapat menarik kedatangan wisatawan dan investor sehingga mampu membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja.

"Saya yakin dengan event based recovery seperti ini kita bisa membangkitkan perekonomian dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Papua," ujar Sandiaga dalam keterangannya.

Sail Teluk Cendrawasih berlangsung sejak 21 November hingga 27 November 2023 di Biak Numfor. Pembukaan acara ini diisi dengan sailing pass yang diikuti oleh nelayan-nelayan setempat serta kapal-kapal TNI, tari-tarian tradisional Papua, dan atraksi terjun payung dari TNI dan Polri.

Dalam pembukaan Sail Teluk Cenderawasih 2023, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Papua khususnya Teluk Cenderawasih memiliki potensi wisata bahari yang sangat kaya. Sehingga, potensi ini patut dipromosikan agar semakin dikenal oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara.