HOME WOMEN TRAVEL

Dikenal Predator Puncak, Mengapa Buaya Makan Batu? Cek Faktanya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |07:22 WIB
Dikenal Predator Puncak, Mengapa Buaya Makan Batu? Cek Faktanya
Ilustrasi buaya (Foto: Freepik)
A
A
A

MUNGKIN terdengar aneh, namun buaya kerap kali memakan batu. Secara umum, hewan yang masuk ke dalam golongan karnivora ini diketahui gemar memakan daging hewan lain, seperti rusa, kijang, reptil kecil, dan lain-lain.

Namun, ada kalanya buaya mengkonsumsi kerikil atau batu-batu kecil. Hal ini menjadi salah satu kebiasaan unik dari predator puncak di air dengan nama ilmiah Crocodylidae ini.

Lantas, mengapa buaya makan batu?

Mengutip dari laman animals.mom, menurut Museum Paleontologi di Universitas California Berkeley, buaya dan beberapa jenis burung memang kerap menelan batu yang disebut gastrolith. Hal ini rupanya dilakukan untuk membantu pencernaan dasar.

1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
