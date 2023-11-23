Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dijuluki Tarzan Indonesia, Kenapa Andrew Kalaweit Pindah dari Hutan Kalimantan?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |22:00 WIB
Dijuluki Tarzan Indonesia, Kenapa Andrew Kalaweit Pindah dari Hutan Kalimantan?
Andrew Kalaweit. (Instagram)
A
A
A

KENAPA Andrew Kalaweit pindah dari hutan Kalimantan? Nama YouTuber muda berdarah Indonesia-Prancis ini belakangan menjadi bahan perbincangan warganet karena kontennya yang edukatif terkait kehidupan di hutan.

Tidak hanya itu saja, Andrew Kalaweit juga dipuji memiliki wajah yang tampan. Sehingga banyak yang menjulukinya sebagai Tarzan Indonesia, mengingat dirinya memang hidup di dalam hutan bersama keluarganya.

Keluarga Andrew Kalaweit memutuskan untuk tinggal penuh waktu di hutan sejak lima tahun yang lalu. Namun, kini Andrew Kalaweit memutuskan untuk pindah. Kenapa demikian?

Dilansir dari saluran YouTube Andrew Kalaweit, ia mengumumkan alasannya pindah dari Hutan Kalimantan. Sebelumnya, dalam video berdurasi 8 menit tersebut, laki-laki berusia 19 tahun ini mengungkapkan perasaannya yang cukup sedih karena harus pindah.

      
