Apakah Boleh Bawa Makanan dan Minuman Sendiri di Pesawat?

APAKAH boleh membawa makanan dan minuman sendiri di pesawat? Membawa makanan dan minuman sendiri di pesawat diperbolehkan, tetapi harus mengikuti aturannya.

Namun, beberapa jenis makanan dan minuman memang tidak bisa dibawa dalam penerbangan. Yaitu, makanan cair atau krim seperti selai kacang, saus tomat, dan sirup maple yang melebihi 3,4 ons. Selain itu, penumpang juga tidak diperbolehkan membawa minuman beralkohol yang kadar alkoholnya lebih dari 70%.

Berikut, makanan dan minuman yang diperbolehkan Administrasi Keamanan Transportasi Amerika Serikat (TSA) seperti dilansir dari laman Love The Maldives, Nerdwallet dan TSA :

1. Makanan Padat