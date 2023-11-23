Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral! Bocah Laki-Laki Panjat Conveyor Belt di Bandara lalu Terbawa Cukup Jauh

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |19:34 WIB
Viral! Bocah Laki-Laki Panjat Conveyor Belt di Bandara lalu Terbawa Cukup Jauh
Bocah naik conveyor belt di Bandara Santiago, Chili. (Instagram)
A
A
A

AKSI seorang anak laki-laki memanjat conveyor belt di Bandara Bandara Internasional Arturo Merino Benitez Santiago, Chili cukup menghebohkan. Bocah itu masuk ke area check-in bagasi lalu terbawa conveyor cukup jauh dan akhirnya diselamatkan oleh petugas.

Kejadian itu sempat viral di media sosial, salah satunya diunggah akun Instagram @fyifact.

“Ketika membawa anak kecil ke tempat umum, pastikan untuk selalu memantaunya. Dengan tingkah anak-anak yang masih aktif, lalai sedikit saja bisa berakibat fatal,” begitu bunyi caption @fyifact yang dikutip Okezone, Kamis (23/11/2023).

Dalam video tersebut, terlihat sang anak memanjat ke conveyor belt bandara, sehingga terbawa cukup jauh. Untungnya, aksi anak tersebut diketahui petugas bandara. Salah satu petugas berbaju oranye terlihat melompat ke atas dan berjalan menuju anak tersebut. Kemudian menyerahkan anak tersebut kepada rekannya.

Halaman:
1 2 3
      
