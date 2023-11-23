Viral Petugas Bagasi Bandara Banting Koper Penumpang, Bikin Geram Warganet

AKSI petugas bagasi bandara membanting koper penumpang pesawat viral di media sosial. Tentu saja perilaku tersebut menuai kecamatan netizen di jagat maya.

Dalam video pendek yang dibagikan akun Instagram @lowslow.indonesia, Kamis (23/11/2023), terlihat dua petugas bandara sedang memindahkan koper. Namun seorang di antaranya terlihat melempar dan membanting dengan kasar koper penumpang ke area pengelolaan bagasi.

Perlakuan kasar terhadap barang bawaan pribadi penumpang tidak hanya menciptakan ketidakprofesionalan yang mencolok, tetapi juga meninggalkan rasa kekecewaan yang sulit dilupakan.

