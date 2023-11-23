Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Petugas Bagasi Bandara Banting Koper Penumpang, Bikin Geram Warganet

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |16:24 WIB
Viral Petugas Bagasi Bandara Banting Koper Penumpang, Bikin Geram Warganet
Viral petugas bagasi bandara banting koper penumpang pesawat. (Capture video)
AKSI petugas bagasi bandara membanting koper penumpang pesawat viral di media sosial. Tentu saja perilaku tersebut menuai kecamatan netizen di jagat maya.

Dalam video pendek yang dibagikan akun Instagram @lowslow.indonesia, Kamis (23/11/2023), terlihat dua petugas bandara sedang memindahkan koper. Namun seorang di antaranya terlihat melempar dan membanting dengan kasar koper penumpang ke area pengelolaan bagasi.

Perlakuan kasar terhadap barang bawaan pribadi penumpang tidak hanya menciptakan ketidakprofesionalan yang mencolok, tetapi juga meninggalkan rasa kekecewaan yang sulit dilupakan.

