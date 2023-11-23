Ganjar Pranowo Belanja Oleh-Oleh di Pasar Hamadi Jayapura, Ini 5 Buah Tangan Khas Papua

CALON presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo berbelanja oleh-oleh khas Papua saat berkunjung ke Pasar Hamadi, Jayapura, Papua, pada Rabu 22 November 2023.

Kehadirannya di Jayapura pada hari tersebut menarik perhatian banyak netizen, terutama setelah dia mengunjungi Pasar Hamadi.

Kunjungan Ganjar tidak hanya menjadi kesempatan untuk membeli oleh-oleh, tetapi juga memicu kegembiraan di kalangan warga setempat.

Antusiasme masyarakat Jayapura terlihat begitu tinggi, dengan pedagang dan pengunjung berbondong-bondong menyambut serta berfoto bersama Ganjar.

Selama kunjungannya, Ganjar memilih beberapa kerajinan khas Papua yang dijual di Pasar Hamadi. Dia mengungkap kekagumannya terhadap beragam kerajinan tangan, terutama yang berasal dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Salah satu pemilik toko di Pasar Hamadi, Halwiah, menyampaikan rasa bangganya atas kunjungan Ganjar. "Ini kebanggan buat saya didatangi Pak Ganjar dan tadi beli oleh-oleh di sini. Kapan lagi coba bisa sedekat ini sama calon presiden kita," ujar Halwiah.

Oleh-oleh menjadi bagian penting dari perjalanan, dan Ganjar Pranowo sepertinya memahami hal ini. Saat berkunjung ke Jayapura, Ganjar memilih untuk membeli oleh-oleh khas Jayapura sebagai kenang-kenangan atau sebagai hadiah untuk keluarganya.

Berikut adalah lima oleh-oleh khas Jayapura yang sebaiknya Anda pertimbangkan untuk dibeli :

1. Batik Papua

Batik Papua memiliki corak khas burung cendrawasih yang membuatnya unik dan cantik. Corak lainnya seperti suku asmat, rumah adat Papua, pegunungan, dan danau sentani juga banyak diminati wisatawan. Harga Batik Papua bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah.

2. Tas Noken

Noken adalah tas tradisional berbahan dasar serat kulit kayu yang dirajut. Tas ini memiliki corak unik dan warna mencolok, dan UNESCO mengakui Noken sebagai warisan dunia yang perlu dilestarikan. Harga satuannya sekitar Rp150.000.

3. Kalung Gading

Kalung gading berasal dari gading hewan, seperti babi hutan. Selain sebagai aksesoris, kalung ini juga merupakan bentuk upaya untuk melestarikan kebudayaan Indonesia Timur. Harga kalung gading dan pernak-pernik khas Papua relatif terjangkau, mulai dari Rp10.000.