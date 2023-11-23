Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Harga Rumah Mahal, Warga Kanada Mulai Sewakan Setengah Tempat Tidurnya

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |14:29 WIB
Harga Rumah Mahal, Warga Kanada Mulai Sewakan Setengah Tempat Tidurnya
Ilustrasi tempat tidur. (Foto: Livemint.com)
A
A
A

APA jadinya jika Anda berbagi kasur atau tempat tidur dengan orang yang tidak dikenal? Canggung bisa, malu apa lagi. Tapi itu ternyata tidak berlaku buat warga Toronto, Kanada. Mereka justru rela berbagi setengah kasur atau tempat tidur mereka untuk orang lain. Tentu asal dibayar dengan sejumlah uang.

Mengutip dari Livemint, Kamis (23/11/2023), informasi tersebut pertama kali terungkat saat kreator konten asal Kanada, Anya Ettinger merespons sebuah status unik yang muncul di lini masa Facebook miliknya.

Status itu berisi penawaran yang sangat tidak biasa. Penulis status membuka kesempatan kepada semua orang yang memang ingin berbagi kasur dengan dirinya. Pasalnya menurut dia kasur yang dia miliki terlalu besar untuk ditiduri sendiri.

 BACA JUGA:

"Saya sudah pernah melakukan ini sebelumnya juga dengan pengguna Facebook lainnya dan berlangsung dengan baik," ungkap penulis status tersebut.

Hanya saja berbagi kasur itu tidak gratis. Mereka yang tertarik menyewa setengah tempat tidur itu harus membayar sebesar CAD900 atau setara Rp10,1 juta per bulan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement