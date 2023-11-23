Harga Rumah Mahal, Warga Kanada Mulai Sewakan Setengah Tempat Tidurnya

APA jadinya jika Anda berbagi kasur atau tempat tidur dengan orang yang tidak dikenal? Canggung bisa, malu apa lagi. Tapi itu ternyata tidak berlaku buat warga Toronto, Kanada. Mereka justru rela berbagi setengah kasur atau tempat tidur mereka untuk orang lain. Tentu asal dibayar dengan sejumlah uang.

Mengutip dari Livemint, Kamis (23/11/2023), informasi tersebut pertama kali terungkat saat kreator konten asal Kanada, Anya Ettinger merespons sebuah status unik yang muncul di lini masa Facebook miliknya.

Status itu berisi penawaran yang sangat tidak biasa. Penulis status membuka kesempatan kepada semua orang yang memang ingin berbagi kasur dengan dirinya. Pasalnya menurut dia kasur yang dia miliki terlalu besar untuk ditiduri sendiri.

"Saya sudah pernah melakukan ini sebelumnya juga dengan pengguna Facebook lainnya dan berlangsung dengan baik," ungkap penulis status tersebut.

Hanya saja berbagi kasur itu tidak gratis. Mereka yang tertarik menyewa setengah tempat tidur itu harus membayar sebesar CAD900 atau setara Rp10,1 juta per bulan.