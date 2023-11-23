Mengenal Fakta Menarik tentang Kopi, Bisa Membakar Lemak

MENGENAL fakta menarik tentang kopi yang mungkin belum diketahui. Kopi merupakan minuman kafein yang sering diburu, apalagi ketika datang kedai minuman.

Kopi pun diracik dengan berbagai rasa. Ada yang hanya disajikan kopi hitam tanpa gula, ada pula yang dinikmati dengan susu.

Berikut fakta menarik tentang kopi, Kamis (23/11/2023).

1. Larangan minum kopi

Dilansir Good Housekeeping, ada lima upaya pelarangan kopi yang tercatat sejarah. Pertama kalinya kopi dilarang di Makkah pada 1511 karena para ulama yakin minuman ini bisa merangsang pikiran-pikiran radikal.

Turki juga merupakan salah satu negara yang melarang kopi untuk diminum di negaranya. Turki menganggap kopi sebagai minuman yang menyesatkan. Pada abad 17, Raja Murad IV dari Dinasti Ottoman menetapkan hukuman keras bagi warganya yang ketahuan minum kopi. Hukuman atas 'kejahatan' minum kopi yang diberlakukan antara lain pemukulan atau dibuang ke laut.

2. Biji kopi yang berwarna hijau

Umumnya biji kopi yang beredar di pasaran memiliki warna coklat kehitaman. Hal ini dikarenakan biji kopi tersebut sudah melalui proses pemanggangan terlebih dahulu.

Namun, belakangan ini white coffee atau kopi putih juga populer di antara pencinta kopi. Selain itu, masih ada satu jenis kopi yang masih belum terlalu populer, namanya kopi hijau.

Kopi hijau memiliki warna hijau karena masih mentah dan tidak melalui proses pemanggangan. Namun, menurut penelitian kopi hijau diklaim mampu menurunkan berat badan lebih efektif daripada teh hijau.