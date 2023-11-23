NASI jeruk memang bisa menjadi sajian variasi dari nasi putih. Dengan menambahkan daun jeruk, bisa membuat cita rasa nasi pun menjadi tambah nikmat.
Sudah pasti, rasanya pun enak dan nikmat. Nah, berikut resep nasi jeruk yang mudah dibuat seperti dikutip dari YouTube Devina Hermawan.
Bahan:
Bahan nasi daun jeruk:
1 cup nasi putih
10 daun jeruk
6 siung bawang putih
2 sdm butter
10 ml minyak goreng
¼ kaldu jamur
Bahan sambal korek:
5 cabai rawit merah
6 siung bawang merah
1 siung bawang putih
20 ml minyak goreng
½ sdt garam
½ sdt gula pasir
¼ sdt kaldu jamur
Bahan ayam popcorn:
250 gr ayam paha fillet
1 sdm minyak goreng
1 sdt bawang merah bubuk
1 sdt bawang putih bubuk
½ sdt paprika bubuk
½ sdt garam
¼ sdt merica
200 gr tepung terigu
1 sdt bawang merah bubuk
1 sdt bawang putih bubuk
½ sdt paprika bubuk
½ sdt garam
¼ sdt merica
250 ml air
250 ml minyak goreng