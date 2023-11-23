Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Nasi Jeruk Enak ala Chef Devina

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |19:03 WIB
Resep Nasi Jeruk Enak ala Chef Devina
Resep Nasi Jeruk. (Foto: Youtube)
A
A
A

NASI jeruk memang bisa menjadi sajian variasi dari nasi putih. Dengan menambahkan daun jeruk, bisa membuat cita rasa nasi pun menjadi tambah nikmat.

Sudah pasti, rasanya pun enak dan nikmat. Nah, berikut resep nasi jeruk yang mudah dibuat seperti dikutip dari YouTube Devina Hermawan.

Bahan:

Bahan nasi daun jeruk:

1 cup nasi putih

10 daun jeruk

6 siung bawang putih

2 sdm butter

10 ml minyak goreng

¼ kaldu jamur

Bahan sambal korek:

5 cabai rawit merah

6 siung bawang merah

1 siung bawang putih

20 ml minyak goreng

½ sdt garam

½ sdt gula pasir

¼ sdt kaldu jamur

Bahan ayam popcorn:

250 gr ayam paha fillet

1 sdm minyak goreng

1 sdt bawang merah bubuk

1 sdt bawang putih bubuk

½ sdt paprika bubuk

½ sdt garam

¼ sdt merica

200 gr tepung terigu

1 sdt bawang merah bubuk

1 sdt bawang putih bubuk

½ sdt paprika bubuk

½ sdt garam

¼ sdt merica

250 ml air

250 ml minyak goreng

