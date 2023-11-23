12 Kue Natal yang Bikin Nikmat, Bisa untuk Hantaran

KUE Natal yang bikin nikmat ada begitu banyak. Kue ini bisa kamu sajikan untuk keluarga atau dijadikan hantaran ke kerabat dan sahabat.

Lantas, apa saja santapan kue Natal apa yang membuat perayaan Natal jadi lebih nikmat? Berikut adalah 12 kue Natal yang bikin Natalan makin nikmat, dikutip dari berbagai sumber, Jumat (17/11/2023).

1. Klappertaart

(Foto: Instagram @ella.klappertaart)

Klappertaart adalah merupakan kue khas Belanda yang menjadi makanan khas di Manado. Kue ini juga menjadi makanan khas Natal di Indonesia. Klappertaart terdiri dari tepung terigu, susu, mentega, telur, dan kelapa.

2. Kue Jahe

Kue Jahe atau gingerbread adalah salah satu kue khas Natal yang biasa dinikmati saat perayaan Natal, hal ini nambak dalam film-film Hollywood khas Natal. Kue jahe ini berbentuk seperti orang-orangan dan seperti namanya kue ini dibuat dari jahe bersama bahan kue lainnya.

3. Kue Nastar

(Foto: Instagram @ny_cookies24)

Tidak hanya hari raya Idul Fitri, kue Nastar juga merupakan makanan khas Natal di Indonesia. Kukis yang memiliki ciri khas isian selai nanas ini membuatnya jadi hidangan istimewa dalam berbagai perayaan.

4. Kue Jempol

Kue jempol juga merupakan salah satu kue yang biasa dihidangkan saat perayaan Natal. Kenapa namanya seperti nama jari? Karena kue ini dicetak dengan menggunakan jempol lalu tengahnya diisi dengan selai stroberi.

5. Poffertjes

Kue poffertjes atau Poporcis adalah makanan penutup khas Natal di Indonesia. Kue poffertjes merupakan kue tradisional Ambon yang disajikan berbentuk bola-bola kecil. Kue ini bisa disajikan dengan es krim supaya anak-anak makin antusias saat menyantapnya.