Tren Brownies Frappe, Dessert yang Diubah Jadi Minuman Manis

BROWNIES merupakan salah satu jenis kudapan favorit sejuta umat. Biasanya, kue satu ini memiliki beragam rasa, salah satu yang paling populer adalah rasa cokelat.

Rasanya coklatnya yang manis dan lumer di mulut, serta tekstur kuenya yang moist selalu sukses memanjakan lidah. Tak heran, brownies kerap jadi pendamping setia untuk menemani segelas teh atau kopi panas maupun dingin.

Tapi jangan salah, brownies bukan hanya bisa dinikmati brownies juga bisa diolah menjadi minuman. Brownies dessert dalam bentuk minuman buatan Fudgybro, ini pun sukses viral di media sosial TikTok.

“Jadi ini ada browniesnya di dalamnya. Kenapa? Karena kita mau rasa yang lebih came out itu dari si browniesnya, kemudian kita elevate lagi,” ujar Research & Development Manager Djournal Coffee, Sendyjaja, saat acara DjournalxFudgyBro Private Tasting, di Pacific Place, Jakarta, baru-baru ini.

“Kami mulai dari ide kreatif yang kemudian diuji dan disempurnakan melalui serangkaian uji coba rasa. Mulai dari menu Valrhona Double Chocolate Frappe yang menggunakan 70 persen dark chocolate hingga Red Velvet Cheesecake Frappe dengan citarasa yang kaya,“ sambungnya.

Dari segi tampilan, kedua minuman ini memang seperti minuman frappe pada umumnya. Kental dan memiliki warna yang pekat, ditambah dengan topping whipped cream di atasnya. Tak lupa, ada juga potongan brownie di atasnya.

Namun, cita rasanya ternyata sangat berbeda dengan minuman frappe pada umumnya. Anda tak hanya dimanjakan dengan segarnya minuman es yang diblend, namun juga cita rasa yang memanjakan lidah layaknya sedang menikmati perpaduan brownies dan ice cream.