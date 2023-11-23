Resep Mangut Lele, Sumber Vitamin D

LELE merupakan menu yang tak lezatnya loh dibandingkan dengan ikan lainnya. Lele pun bisa diolah menjadi makanan enak yang disajikan untuk keluarga, salah satunya mangut lele.

Perlu diketahui pula bahwa lele memiliki sumber vitamin D yang tidak ditemukan pada beberapa jenis makanan secara alami. Manfaat ikan lele yang satu ini penting untuk tulang karena membantu tubuh menyerap kalsium.

Selain itu, ikan lele juga membantu menjaga fungsi sistem kekebalan dan mengatur pertumbuhan sel di seluruh tubuh.

Nah, buat kamu yang ingin mencoba masak mangut lele, cobain resep berikut ini seperti dikutip dari akun Instagram @kiky_wulan, Kamis (23/11/2023)

Bahan-bahan:

8-10 ekor lele, goreng

1 batang sereh, geprek

1 ruas jari lengkuas, geprek