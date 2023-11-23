Fashion Stylist Afghan dan Maudy Ayunda Beri Tips Layering Pakaian agar Terlihat Modis

MEMASUKI musim hujan, fashion yang kita gunakan memang akan berubah. Salah satu yang kini menjadi tren adalah teknik layering, yakni menumpuk beberapa helai baju mulai dari dalaman hingga luaran.

Fashion stylist selebriti Reynintha Sarassati Hutasoit memberikan tips bagaimana “melapisi” gaya pakaian agar sesuai dengan bentuk tubuh. “Gaya layered ini memerlukan strategi untuk beberapa bentuk tubuh,” ujarnya seperti dilansir dari Antara.

Layering telah menjadi tren mode selama bertahun-tahun. Beberapa perancang busana bahkan memperkirakan gaya ini masih akan menjadi tren di tahun 2024.

Wanita yang akrab disapa Rere ini mengatakan, "layering" tidak memerlukan trik khusus bagi orang yang bertubuh sempurna. Namun, ada beberapa tips khusus untuk bentuk tubuh seperti badan besar dan tinggi badan di bawah rata-rata.

“Pada dasarnya gaya berpakaian tidak ada batasan, dan selama pemakainya nyaman dan percaya diri, tidak akan ada yang salah. Namun dengan sedikit trik, mampu menonjolkan kelebihan pada tubuh yang terkadang tidak disadari,” kata dia.

Bagi Anda yang bertubuh besar, fashion stylist yang juga dipercaya oleh Afghan dan Maudy Ayunda ini menyarankan untuk menghindari padding atau bantalan busa di bagian bahu.

Bantalan bahu biasanya menambah kesan dada yang kuat dan lebar, bila digunakan dengan orang bertubuh besar yang dipadukan dengan gaya “berlapis”, bantalan tersebut dapat memberikan kesan besar pada tubuh. Untuk bentuk tubuh seperti ini, outerwear berjenis coat atau parka bisa jadi pilihan.

“Padding bisa jadi bagus untuk tubuh besar, namun bukan untuk gaya potongan oversize dan layering,” ujar Rere.