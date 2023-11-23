Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Tips Memilih Baju untuk Anak, yang Paling Penting Nyaman untuk Dipakai

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |15:50 WIB
5 Tips Memilih Baju untuk Anak, yang Paling Penting Nyaman untuk Dipakai
Baju Anak. (Foto: Lily and Clark)
A
A
A

BAGI orang tua mendandani anak-anak mereka memang memiliki kepuasan tersendiri. Tapi jangan lupa, kenyamanan anak ketika menggunakan pakaian memang harus kita utamakan.

Memilih merek dan produk fashion yang berkualitas dan menarik merupakan elemen penting, tidak hanya bagi orang dewasa tetapi juga bagi fashion anak-anak. Oleh karena itu, penting untuk memilih produk fashion yang berkualitas agar anak dapat menggunakannya dengan percaya diri dan nyaman.

Pemilik merek fesyen Lily & Clark Maruf Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya mengatakan, setiap pakaian harus memiliki mutu yang baik. Menurutnya, harus ada pengujian untuk memastikan keamanan dan kenyamanan anak saat mengenakan produk pakaian.

Kedua, Anda sebaiknya memilih pakaian yang tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga kreatif dan dirancang dengan baik. Biasanya para orang tua mencari desain yang unik dengan warna yang ceria, aktif, dan motif yang keren.

Desainnya yang unik menjadikan pakaian anak tidak hanya memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga menggemaskan, keren, dan merupakan ekspresi gaya luhur.

Ketiga, pilih item pakaian yang bisa digunakan untuk berbagai acara. Dari acara formal hingga acara santai keluarga, pilihlah pakaian anak tergantung pada acara dan aktivitas yang diperlukan.

Topik Artikel :
Anak-Anak Fashion Anak Baju Anak
