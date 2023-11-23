Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Rachel Manroe Kini Tampil Simpel dan Colorful, Dulu Suka Outfit Monokrom

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |22:05 WIB
Rachel Manroe Kini Tampil Simpel dan Colorful, Dulu Suka Outfit Monokrom
Rachel Manroe lebih suka colorful, ngaku ingin keluar dari zona nyaman. (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)
A
A
A

RACHEL Manurung atau dikenal dengan Rachel Manroe merupakan juara The Indonesian Next Big Star 2022. Sebagai seorang penyanyi, tentu dia sangat memperhatikan betul penampilannya.

Pelantun lagu “Mana Bisa” itu mengakui jika dirinya memang lebih suka outfit simple untuk sehari-hari. Hal itu lantaran dirinya yang terkadang malas untuk memilih outfit.

“Aku tuh dulu mager, cuman kok orang-orang outfit-nya cakep-cakep banget ya. Nah makin bertambah umur, aku mau deh mencoba untuk yuk berubah, mungkin dimulai dari skincare, dan lain-lain,” ujar Rachel saat ditemui di Gedung iNews, beberapa waktu lalu.

Penyanyi cantik yang hobi merajut itu mengatakan, seiring bertambahnya usia, dia semakin belajar tentang gaya penampilan dimulai dari outfit. Bahkan sampai skincare.

Rachel Manroe

Halaman:
1 2
      
