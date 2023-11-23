Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Musim Hujan Telah Tiba, Ini yang Perlu Dipersiapkan

Aris Kurniawan , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |11:33 WIB
Musim Hujan Telah Tiba, Ini yang Perlu Dipersiapkan
Ilustrasi payung. (Foto: dok freepik/wayhomestudio)




JAKARTA - Tahun ini musim hujan tampaknya datang rada terlambat, bahkan di beberapa tempat sepertinya malah bakal tertunda. Tetapi di kebanyakan daerah musim hujan sudah benar-benar bertandang.

Hampir saban hari air tercurah dari langit membasahi bumi yang kehausan. Setelah lama diganyang kemarau yang menerbangkan debu sepanjang hari dan kebakaran beberapa kali, melihat hujan yang turun deras sangatlah menenteramkan perasaan.

Hujan memang membuat adem dan menenangkan, daun-daun yang ranggas kembali menghijau menyejukan mata memandang. Tetapi pada saat yang sama hujan juga bisa merepotkan apabila terlalu banyak dan terlalu panjang durasinya, karena berpotensi mengundang banjir. Apalagi di tengah sistem irigasi yang belum beres ditangani, sedangkan masyarakatnya masih rajin membuang sampah serampangan.

Selain harus mendisiplinkan diri dalam hal membuang sampah, yang harus dipersiapkan menghadapi musim hujan adalah kita juga harus memberesi genteng rumah supaya saat hujan datang tidak terjadi kebocoran yang menjengkelkan.

Kalau masalah genteng rumah sudah beres, siapkan juga jas hujan dan payung yang berkualitas. Ini dua benda penting yang harus selalu ada di dalam tas kita saat bepergian di musim hujan supaya selamat dari basah-basahan yang berpeluang menyarangkan flu, meriang, dan penyakit lainnya di tubuh kita.

Halaman:
1 2 3
      
