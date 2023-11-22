Potret Ganteng Transformasi Jefri Nichol, Menggemaskan dari Kecil

POTRET ganteng transformasi Jefri Nichol membuat masyarakat penasaran. Apalagi sejak pertandingan tinju melawan El Rumi kemarin.

Jefri Nichol namanya mulai dikenal publik sejak bermain di Dear Nathan. Akting yang mumpuni sering kali membuatnya di lirik banyak rumah produksi.

Maka tak heran pula banyak yang penasaran dengan transformasi dirinya dari kecil. Mengutip berbagai sumber dan akun Instagram @, Kamis (23/11/2023), berikut potret transformasi Jefri Nichol

1. Menggemaskan dari kecil

Jefri Nichol lahir di Jakarta pada 15 Januari 1999. Dia merupakan anak pertama dari pasangan John Hendri dan Junita Eka Putri asal Sungai Geringging, Padang Pariaman.

Dia memiliki seorang adik perempuan bernama Jessie Putri. Setelah lulus SMP, Jefri sempat bersekolah formal di SMK Tunas Jakasampurna dengan mengambil jurusan ilmu teknologi. Namun, jadwal yang padat karena syuting, membuatnya memutuskan untuk menempuh pendidikan home schooling.

2. Karier

Jefri mengawali karier sebagai model iklan dan terjun ke dunia akting dengan menjadi pemeran pendukung dalam miniseri Kami Rindu Ayah pada 2013. Setelah itu, tepatnya pada 2017, Jefri berperan sebagai Elzan dalam film pertamanya yang berjudul Pertaruhan.

Salah satu peran yang mengangkat nama Jefri adalah sebagai Nathan dalam Dear Nathan yang dirilis pada tahun yang sama, yakni 2017.