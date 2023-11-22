Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Aaliyah Massaid Bahagia Main Hujan-hujanan, Awas Pilek

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |06:07 WIB
Potret Aaliyah Massaid Bahagia Main Hujan-hujanan, Awas Pilek
Aaliyah Massaid. (Foto: Instagram)
A
A
A

AALIYAH Massaid nampak tengah menikmati liburan di Singapura, hal itu pun dia bagikan lewat postingannya di Instagram. Kekasih Thariq Halilintar ini pun terlihat bahagia liburan ke Negeri Singa tersebut.

Salah satunya saat dia main hujan-hujanan di jalan. Wajahnya nampak bahagia saat main hujan-hujanan. Putri bungsu Reza Artamevia ini memberikan senyuman manisnya.

"If you want the rainbow, you gotta put up with the rain," tulis Aaliyah Massaid dalam unggahannya di Instagram.

Penasaran seperti apa momen Aaliyah saat main hujan-hujanan? Berikut rangkumannya dari Instagram @aaliyah.massaid.

Pose di bawah hujan

Aaliyah Massaid

Potret Aaliyah saat berada di Singapura dan terlihat di momen itu sedang hujan. Meski orang-orang di sekitarnya memakai payung, namun Aaliyah memilih untuk main hujan-hujanan. Dia terlihat tersenyum bahagia saat pose di bawah hujan.

Tampil casual

Aaliyah Massaid

Aaliyah nampal begitu menikmati hujab yang membasahinya. Dia tampil dengan outfit casual memakai atasan ungu dipadukan dengan cargo pants putih dan sneakers. Rambut panjang Aaliyah dibiarkan tergerai.

Senyum bahagia

Aaliyah Massaid

Aaliya diduga menikmati hujan di kawasan Orchard Road. Di foto ini terlihat hujan yang cukup deras hingga rambutnya basah. Meski demikian dia tetap cuek, bahkan dia justru bahagia dan memancarkan senyum bahagia. Manis banget.

Halaman:
1 2
      
