Potret cantik Nabilah Ayu, Pemeran film Jomblo fi Sabililah

ARTIS cantik Nabilah Ayu eks JKT 48 dipercaya untuk memerankan Annisa di film terbarunya Jomblo Fi Sabilillah. Film ini, disebut sebagai adaptasi dari novel populer Asma Nadia dan Helvy Tiana Rosa.

Disutradarai oleh Jastis Arimba, Jomblo fi Sabililah pun mengusung genre drama dan komedi. Dalam film ini, digambarkan Ali yang diperankan oleh Adhin Abdul Hakim, adalah pria pengidap venustraphobia, sebuah penyakit panik ketika dia berinteraksi dengan lawan jenis.

Terlepas dari film tersebut, penampilan Nabilah memang sangat berbeda ketimbang dia masih di JKT 48, kini dia pun tampil anggun berhijab. Dirangkum dari unggahan akun Instagram-nya @nblh.ayu, yuk intip deretan potret cantik Nabilah Ayu eks JKT48 dalam balutan hijab.

Selfie

Nabilah Ayu mengunggah potret dirinya selfie saat mengenakan hijab. Wajahnya terlihat cantik dan segar dengan senyum tipis di bibirnya.

Cantik dengan hijab pink

Nabilah tampaknya memang sangat menyukai warna pink atau merah muda. Kali ini ia kembali mengunggah potret dirinya saat merayakan Idul Adha dengan baju bermotif bunga yang dipadukan dengan hijab polos berwarna pink.