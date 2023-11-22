Bijak Memilih Langkah Cermat untuk Pilih Presiden yang Tepat

Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan bersaing di 2024 mendatang. Namun, apakah Anda telah menentukan pilihan yang tepat?

Sebagian orang bisa jadi telah menentukan capres dan cawapres dambaannya. Namun, apakah pilihannya sudah tepat?

Yoris Sebastian selaku Founder OMG Consulting dan Co-Founder Inspigo mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak memilih capres dan cawapres berdasarkan gimmick kampanyenya saat ini.

Sayangnya, sudah banyak masyarakat yang masuk dalam golongan tokenisme, tingkah laku positif yang menipu anggota grup. Masyarakat larut dalam gimmick yang dibuat oleh capres dan cawapres.

Lutfi Nugroho selaku Public Affairs Lead Think Policy menyatakan, pemilih muda harus lebih cerdas dan kritis dalam memilih kandidat. John M.Keynes membocorkan dua cara keluar dari golongan tokenisme dan menjadi pemilih cerdas. Pertama, masyarakat harus paham bahwa politisi muda belum tentu mewakili perwakilan orang muda. Kedua, mengenali rekam jejak dan isu yang diusung sebelum memantapkan pilihan.

Jika masyarakat merasa kesulitan dalam mencari informasi yang lengkap dan akurat, kini telah ada Bijak Memilih, wadah untuk mengenal capres dan cawapres.

Dalam situs tersebut ada isu strategis yang mencakup daftar isu dan posisi dari setiap partai politik. Data ini diambil dari penelusuran publik serta statement dari partai politik.

"Kita harus tahu isu apa yang mereka perjuangkan dari partai politiknya. Partai-partai mana saja yang memperjuangkan isu-isu yg disenangi atau isu yang diperjuangkan anak muda," kata Luthfi Nugroho dalam acara Kick-Off Program dan Diskusi Public #MudaMemilih di Media Center Kemenpora, Rabu (22/11/2023).

Selanjutnya, masyarakat dapat mengenal partai-partai yang akan mengikuti pemilu 2024 nanti. Di sana akan ada ringkasan dari rekam jejak partai politik terkait hal-hal yang relevan bagi para pemilih seperti kebijakan yang didukung partai, profil anggota partai, dan lain sebagainya.

Setelah kenalan dengan partai, kini giliran berkenalan lebih dekat dengan kandidat capres dan cawapres. Di sana masyarakat dapat mengetahui biografi, total kekayaan, pencapaian, hingga kontroversi dari setiap capres dan cawapres.