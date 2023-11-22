Berapa Anak Chris Martin? Simak Faktanya

BERAPA anak Chris Martin? Telah menjadi pertanyaan yang seiring dipertanyakan dengan digelarnya konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta pada Rabu (15/11/2023) malam kemarin.

Bukan hanya soal kiprah musik Coldplay saja, vokalisnya Chris Martin dan semua tentangnya baik itu mantan istri, kekasih hingga anak-anaknya turut menjadi sorotan netizen.

Anak Chris Martin

Lantas berapa jumlah anak Chris Martin? Simak jawabannya dalam artikel berikut yang dikutip dari berbagai sumber, Rabu (22/11/2023).

Pemilik nama lengkap Christopher Anthony John Martin pernah menikah dengan aktris Hollywood Gwyneth Paltrow pada 5 Desember 2023, setelah keduanya menjalin hubungan sejak 2002.