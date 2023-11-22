Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 23 November 2023 untuk Libra dan Scorpio

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |03:00 WIB
Ramalan Zodiak 23 November 2023 untuk Libra dan Scorpio
Ilustrasi Zodiak, (Foto: Ilustrasi Okezone)
A
A
A

RAMALAN zodiak 23 November 2023 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang penerawangan dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.

Dihimpun dari New York Post, simak selengkapnya lebih lanjut tentang prediksi peruntungan seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan untuk para pemilik zodiak Libra dan Scorpio pada Kamis 23 November 2023 dari ahli astrologi Sally Brompton.

Ramalan Zodiak Libra 23 November 2023

Anda di hari ini mungkin tergoda untuk mencampuri urusan orang lain, tetapi itu bisa menjadi kesalahan yang sangat besar. Meski mereka teman sekali pun, tapi orang-orang tersebut tak suka dan tak akan menghargai Anda yang mengotak-atik urusan personal mereka. Jadi tahan dan kontrol diri sendiri di hari ini, fokuslah pada dirimu sendiri hei Libra!

Ramalan Zodiak Scorpio 23 November

Anda harus serius dengan situasi area keuangan pribadimu di hari ini. Disarankan start hari ini, pusatkan perhatian dan fokus terkait menabung. Jangan khawatir, Anda masih punya cukup uang untuk bersenang-senang kok!

 BACA JUGA:

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement