HOME WOMEN LIFE

Begini Cara Menyusun Daftar Belanja Bulanan yang Efektif, Anti Boros!

Wilda Fajriah , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |17:37 WIB
Begini Cara Menyusun Daftar Belanja Bulanan yang Efektif, Anti Boros!
Promo Aladin Mall.
A
A
A

Menyusun daftar belanja bulanan merupakan salah satu langkah efektif dalam mengelola anggaran rumah tangga dengan baik.

 

Dengan perencanaan yang matang, Anda dapat menghindari keborosan karena bisa menghemat anggaran serta memastikan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh Anda dan keluarga terpenuhi.

 

Apalagi, belanja bulanan sekarang tidak harus pergi ke supermarket. Anda bisa memanfaatkan AladinMall dan berbelanja dari rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Terlebih AladinMall punya Promo Diskon Pol-polan hingga 90% yang berlaku untuk makanan dan minuman, fashion, beauty, hingga barang elektronik.

 

Strategi Menyusun Daftar Belanja Bulanan 

1.            Tentukan Anggaran

Cobalah untuk menentukan sejumlah uang yang dapat Anda alokasikan untuk belanja bulanan. Ini akan membantu Anda menghindari pemborosan dan menjaga keuangan Anda tetap terkendali.

2.            Analisis Kebutuhan

Setelah menentukan anggaran belanja, identifikasi item yang Anda butuhkan seperti bahan makanan, toiletries, makeup, hingga produk-produk pendukung yang mungkin Anda butuhkan di bulan ini seperti pakaian, sepatu, tas, dan lain sebagainya.

3.            Hindari Membeli Sesuatu di Luar Daftar Belanja

Ketika Anda berbelanja, hindari terlalu tertarik dengan barang-barang impulsif yang tidak masuk dalam daftar belanja bulanan Anda. Pertimbangkan dengan cermat apakah barang-barang tersebut benar-benar diperlukan atau hanya akan menjadi sumber pemborosan.

4.            Pertimbangkan Pembelian dalam Jumlah Besar

Untuk beberapa item, seperti bahan makanan non-perishable atau barang-barang kebutuhan sehari-hari, pertimbangkan untuk membeli dalam jumlah besar jika ada penawaran yang baik. Ini dapat membantu Anda menghemat uang dalam jangka panjang dan mengurangi frekuensi belanja.

5.            Bandingkan Harga dan Kualitas

Ketika Anda berbelanja, jangan hanya fokus pada harga terendah. Bandingkan harga dengan kualitas produk. Terkadang, produk yang lebih murah mungkin tidak sepadan dengan kualitasnya. Selalu pertimbangkan kualitas produk dan lama pakai sebelum memutuskan untuk membelinya.

 

Itulah beberapa tips atau strategi yang bisa Anda lakukan saat menyusun daftar belanja bulanan. Segera penuhi kebutuhan Anda di AladinMall karena selain ada diskon hingga 90%, Anda juga bisa dapat gratis ongkir tanpa batas! Download aplikasinya di Play Store dan App Store sekarang!

(Martin Bagya Kertiyasa)

      

