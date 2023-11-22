Asal Usul Pantun Pinjam Seratus yang Dilontarkan Chris Martin Coldplay

ASAL usul pantun pinjam seratus yang dilontarkan oleh Chris Martin perlu kalian ketahui. Pada konser Music of the Spheres World Tour Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada Rabu (15/11/2023) kemarin, vokalis band asal Inggris itu melontarkan pantun bertema pinjam seratus.

Dalam konser tersebut, Chris Martin pun membuat musikalisasi pantun bertema “pinjam seratus” yang sukses membuat penonton di SUGBK tertawa.

Lantas, dari mana asal usul pantun pinjam seratus yang disampaikan Chris Martin ini? Berikut adalah penjelasan dikutip berbagai sumber, Jumat (17/11/2023).

Dalam konser tersebut, Chris Martin menyampaikan pantun yang diiringi dengan dentingan keyboard.

“Hari Selasa ujian fisika. Giat belajar biar lulus. Apa kabar Kota Jakarta? Boleh dong pinjam seratus,” kata Chris yang sukses mengundang tawa penonton.

Mengutip pernyataan Co-founder dan CEO PK Entertainment Harry Sudarma yang menjadi promotor konser tersebut, Chris Martin melakukan sesi belajar bahasa Indonesia secara khusus dan juga belajar pantun. Bahkan, ide pantun tersebut juga berasal dari Chris.

Perlu diketahui juga bahwa pernyataan pinjam seratus viral sudah berlangsung sejak awal 2023. Bukan hanya disampaikan oleh kalangan netizen, tapi para pesohor dari artis hingga atlet pun turut membuat konten pinjam dulu seratus.