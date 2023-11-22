Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenapa Ada Santa Claus di Hari Natal? Begini Sejarahnya

Kiswondari , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |21:04 WIB
Kenapa Ada Santa Claus di Hari Natal? Begini Sejarahnya
Ilustrasi Santa Claus di Hari Natal. (Foto: Freepik)
KENAPA ada Santa Claus di Hari Natal? Pertanyaan yang mungkin sering kalian pertanyakan.

Entah sejak kapan, Santa Claus atau Sinterklas selalu diidentikkan dengan perayaan umat Nasrani itu, bahkan banyak juga lagu dan film bertema Natal yang selalu menampilkan Santa.

Lantas, kenapa ada Santa Claus di hari Natal? Simak jawabannya dan sejarahnya dalam artikel berikut ini, dikutip dari laman history.com, Rabu (22/11/2023).

Sejarah Santa Claus saat Natal

Ditilik sejarahnya, Santa Claus berawal dari sosok biarawan bernama St. Nicholas. Nicholas diyakini lahir sekitar 280 M di Patara, dekat Myra, Turki modern. dia adalah sosok yang dikagumi karena kesalehan dan kebaikannya sehingga menjadi subyek banyak legenda.

 Santa Claus

Bahkan, dikatakan bahwa St. Nicholas menyumbangkan semua warisan kekayaannya dan melakukan perjalanan ke pedesaan untuk membantu orang miskin dan sakit. Salah satu kisah St. Nicholas yang paling terkenal adalah saat dia menyelamatkan tiga saudara perempuan miskin dari penjualan budak atau prostitusi oleh ayah mereka dengan memberi mereka mas kawin agar mereka bisa menikah.

Selama bertahun-tahun, popularitas Nicholas terus menyebar dan dia pun dikenal sebagai pelindung anak-anak dan pelaut. Bahkan, hari kematiannya pada 6 Desember selalu dirayakan dan secara tradisional ini dianggap sebagai hari keberuntungan untuk melakukan pembelian dalam jumlah besar atau untuk menikah.

Pada masa Renaisans, St. Nicholas juga dikenal sebagai santo paling populer di Eropa. Bahkan setelah Reformasi Protestan, St. Nikolas tetap mempertahankan reputasi positif, khususnya di Belanda.

Kemudian, nama Sinterklas berevolusi dari nama panggilan St. Nicholas dalam bahasa Belanda, Sinter Klaas, kependekan dari Sint Nikolaas.

