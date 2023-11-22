Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Adu Gaya Zahwa dan Aaliyah Massaid, Putri Reza Artamevia yang Kian Menawan

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |12:35 WIB
Adu Gaya Zahwa dan Aaliyah Massaid, Putri Reza Artamevia yang Kian Menawan
Adu gaya Zahwa dan Aaliyah Massaid. (Foto: Instagram)
A
A
A

ZAHWA dan Aaliyah Massaid merupakan putri mendiang Adjie Massaid dan Reza Artamevia. Keduanya kini telah tumbuh menjadi wanita dewasa yang cantik.

Sejak kecil, mereka memang begitu dekat. Sekalipun kedua orangtua mereka berpisah dan sang ayah menikah lagi dengan Angelina Sondakh, tapi itu tak membuat mereka menjauh. Keduanya justru semakin terlihat memberikan dukungan satu sama lain.

Tumbuh besar bersama tak lantas pula membuat mereka memiliki selera fashion yang sama. Kedua jelas punya ciri khas masing-masing.

Bisa dilihat dari beberapa foto yang di unggah ke akun Instagramnya, Zahwa tampil lebih berani dengan pakaian terbuka dan nyebtrik, sedangkan Aaliyah tampil lebih manis yang terlihat girly.

1. Mirror selfie

Zahwa dan Aaliyah

Potret pertama memperlihatkan keduanya yang sedang mirror selfie. Zahwa dan Aaliyah nampak memesona dengan outfit yang dipakai.

Terlihat Zahwa memakai blouse crop hitam bermotif yang dipadukan dengan celana hitam. Sedangkan Aaliyah memakai blouse crop hitam yang dipadukan dengan warna senada.

2. Duck face

Zahwa dan Aaliyah

Wajah Zahwa dan Aaliyah memang sudah menggemaskan sejak kecil. Bahkan, mereka pun diketahui memiliki rambut keriting mirip ibu dan ayahnya.

Beranjak dewasa, keduanya yang sudah mengenal dunia fashion dan kecantikan makin mempercantik diri. Terlihat pada foto, rambut keduanya yang mulai diluruskan, membuat tampilan lebih berbeda.

Ditambah lagi dengan gaya duck face, membuat tampilan kakak adik ini kian menggemaskan. Wajah cantik mereka pun rupayany menurun dari sang ibu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/612/3009619/potret-aaliyah-massaid-menangis-haru-dilamar-thariq-halilintar-XFiHMT2rKq.jpg
Potret Aaliyah Massaid Menangis Haru Dilamar Thariq Halilintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/612/3009180/5-momen-aaliyah-massaid-saat-dilamar-thariq-halilintar-bahagia-banget-0VUvlNKOPv.jpg
5 Momen Aaliyah Massaid saat Dilamar Thariq Halilintar, Bahagia Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/612/3008404/gaya-aaliyah-massaid-di-acara-silet-awards-2024-anggun-dengan-dress-one-shoulder-et0Uup1oHe.jpg
Gaya Aaliyah Massaid di Acara Silet Awards 2024, Anggun dengan Dress One Shoulder
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/612/2994670/potret-aaliyah-massaid-selfie-spesial-lebaran-netizen-bening-banget-masya-allah-Md4inLK8Zf.jpg
Potret Aaliyah Massaid Selfie Spesial Lebaran, Netizen: Bening Banget Masya Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/612/2991049/potret-aaliyah-massaid-nyeker-di-mall-ditemani-thariq-halilintar-26FUEvz8cP.jpg
Potret Aaliyah Massaid Nyeker di Mall Ditemani Thariq Halilintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/194/2947370/5-inspirasi-ootd-tahun-baru-ala-aaliyah-massaid-bisa-tampil-kece-maksimal-pDquxx97pg.jpg
5 Inspirasi OOTD Tahun Baru ala Aaliyah Massaid, Bisa Tampil Kece Maksimal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement