Adu Gaya Zahwa dan Aaliyah Massaid, Putri Reza Artamevia yang Kian Menawan

ZAHWA dan Aaliyah Massaid merupakan putri mendiang Adjie Massaid dan Reza Artamevia. Keduanya kini telah tumbuh menjadi wanita dewasa yang cantik.

Sejak kecil, mereka memang begitu dekat. Sekalipun kedua orangtua mereka berpisah dan sang ayah menikah lagi dengan Angelina Sondakh, tapi itu tak membuat mereka menjauh. Keduanya justru semakin terlihat memberikan dukungan satu sama lain.

Tumbuh besar bersama tak lantas pula membuat mereka memiliki selera fashion yang sama. Kedua jelas punya ciri khas masing-masing.

Bisa dilihat dari beberapa foto yang di unggah ke akun Instagramnya, Zahwa tampil lebih berani dengan pakaian terbuka dan nyebtrik, sedangkan Aaliyah tampil lebih manis yang terlihat girly.

1. Mirror selfie

Potret pertama memperlihatkan keduanya yang sedang mirror selfie. Zahwa dan Aaliyah nampak memesona dengan outfit yang dipakai.

Terlihat Zahwa memakai blouse crop hitam bermotif yang dipadukan dengan celana hitam. Sedangkan Aaliyah memakai blouse crop hitam yang dipadukan dengan warna senada.

2. Duck face

Wajah Zahwa dan Aaliyah memang sudah menggemaskan sejak kecil. Bahkan, mereka pun diketahui memiliki rambut keriting mirip ibu dan ayahnya.

Beranjak dewasa, keduanya yang sudah mengenal dunia fashion dan kecantikan makin mempercantik diri. Terlihat pada foto, rambut keduanya yang mulai diluruskan, membuat tampilan lebih berbeda.

Ditambah lagi dengan gaya duck face, membuat tampilan kakak adik ini kian menggemaskan. Wajah cantik mereka pun rupayany menurun dari sang ibu.