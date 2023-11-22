Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Jennifer Bachdim, Tetap Seksi dengan 4 Anak

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |12:23 WIB
Potret Cantik Jennifer Bachdim, Tetap Seksi dengan 4 Anak
Potret cantik Jennifer Bachdim (Foto: Instagram)
A
A
A

POTRET cantik Jennifer Bachdim yang masih tetap seksi meskipun sudah punya empat anak. Istri dari Irfan Bachdim ini terlihat seperti anak remaja dengan memiliki badan ideal dan wajah terlihat awet muda.

Berikut ini potret cantik Jennifer Bachdim dilansir dalam akun instagramnya @jenniferbachdim:

1. Berikan Kecupan untuk Suami

Jennifer Bachdim

Memasuki 12 tahun usia pernikahan, membuat Jennifer Bachdim semakin bahagia. Dia pun sering memberikan momen romantisnya dengan suaminya bernama Irfan Bachdim. Dalam memberikan dukungannya untuk suami, dia pun memberikan kecupan manis.

"Time to get back to work my Love @ibachdim. We will miss you and we’ll be cheering for you every match!," tulisnya.

2. Selonjoran di Kursi

Irfan Bachdim

Mengenai pakaian pink, Jennifer begitu memukau mata. Kakinya on point membuat bentuk tubuhnya semakin jenajng. Meski terlihat santai, penampilan Jennifer selalu trendi di segala kondisi.

Halaman:
1 2
      
