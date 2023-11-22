Potret Aaliyah Massaid Nonton Koser Coldplay Bareng Tahriq Halilintar, Reza Artamevia: Alhamdulillah

AALIYAH Massaid nampak sudah tak malu memperlihatkan kebersamaannya dengan Thariq Halilintar. Keduanya nampak terlihat bersama saat nonton konser Coldplay.

Momen itu dia unggah ke akun Instagramnya. Dalam foto yang dibagikan, Aaliyah dan Thariq tampak bersebelahan dengan tangan yang di angkat ke atas dan sama-sama membentuk simbol cinta.

Meski wajah keduanya tak terlihat, tentu raut wajah bahagia tercipta di momen tersebut. Aaliyah juga tampak menoleh ke arah Thoriq.

Di beberapa foto selanjutnya, Aaliyah terlihat memamerkan bucket bunga mawar biru yang begitu besar. Saat pertama kali mengunggahnya beberapa waktu lalu, netizen menduga bucket bunga itu pemberian dari Thariq.

Aaliyah tampaknya sengaja membagikan foto-foto tersebut dan beberapa potretnya sendirian dengan segala kegiatannya. Unggahan itu seolah untuk merayakan kehidupannya yang diliputi kebahagiaan.

"Celebrating life," tulis Aaliyah dikutip dari keterangan unggahannya, Rabu (22/11/2023).