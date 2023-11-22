Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Aaliyah Massaid Nonton Koser Coldplay Bareng Tahriq Halilintar, Reza Artamevia: Alhamdulillah

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |11:04 WIB
Potret Aaliyah Massaid Nonton Koser Coldplay Bareng Tahriq Halilintar, Reza Artamevia: Alhamdulillah
Aaliyah Massaid unggah foto bareng Thariq Halilintar saat konser. (Foto: Instagram)
A
A
A

AALIYAH Massaid nampak sudah tak malu memperlihatkan kebersamaannya dengan Thariq Halilintar. Keduanya nampak terlihat bersama saat nonton konser Coldplay.

 Momen itu dia unggah ke akun Instagramnya. Dalam foto yang dibagikan, Aaliyah dan Thariq tampak bersebelahan dengan tangan yang di angkat ke atas dan sama-sama membentuk simbol cinta.

 BACA JUGA:

Meski wajah keduanya tak terlihat, tentu raut wajah bahagia tercipta di momen tersebut. Aaliyah juga tampak menoleh ke arah Thoriq.

Di beberapa foto selanjutnya, Aaliyah terlihat memamerkan bucket bunga mawar biru yang begitu besar. Saat pertama kali mengunggahnya beberapa waktu lalu, netizen menduga bucket bunga itu pemberian dari Thariq.

Aaliyah 

Aaliyah tampaknya sengaja membagikan foto-foto tersebut dan beberapa potretnya sendirian dengan segala kegiatannya. Unggahan itu seolah untuk merayakan kehidupannya yang diliputi kebahagiaan.

"Celebrating life," tulis Aaliyah dikutip dari keterangan unggahannya, Rabu (22/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
