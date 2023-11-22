Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Ganteng El Rumi Selebrasi Kemenangan Duel Tinju Lawan Jefri Nichol

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |08:35 WIB
Potret Ganteng El Rumi Selebrasi Kemenangan Duel Tinju Lawan Jefri Nichol
Potret ganteng El Rumi selebrasi kemenangan. (Foto: Instagram)
A
A
A

POTRET ganteng El Rumi saat selebrasi kemenangan duel tinju lawan Jefri Nichol mencuri perhatian. Dia begitu tampak bersemangat karena telah menyelesaikan pertandingan dengan baik.

El berhasil meraih poin pertandingan dari ketiga juri yaitu 38, 39, 39. Meskipun poin pertandingannya sangat beda tipis dengan sang lawan.

Namun, anak kedua Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu bisa membuktikan bahwa perjuangan selama dia berlatih tidak sia-sia.

Mengutip dari akun Instagram pribadinya @elelrumi, Rabu (22/11/2023), berikut potret ganteng El Rumi selebrasi kemenangan duel tinju lawan Jefri Nichol.

1. Masuk arena tinju

El Rumi

Pertandingan tinju memang berlangsung sengit, banyak dari warganet mendukung keduanya. Bagaimana tidak, keduanya mempunyai ciri khas masing-masing dalam mempersiapkan pertandingan ini.

Terlebih pada ronde pertama, warganet dibuat takjub oleh Jefri sang lawan karena gayanya yang lebih agresif dan cepat dibanding El.

2. Poin beda tipis

El Rumi

Meskipun poin keduanya hanya berbeda sedikit, hal ini membuktikan bahwa keduanya sangat maksimal dalam mempersiapkan pertandingan ini. Terlihat pesona El yang begitu menawan pada saat berhasil memenangkan pertandingan ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/612/3187811/karina-WPRe_large.jpg
Profil dan Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/612/3187196/richa-wx5k_large.jpg
Profil dan Potret Richa Novisha, Istri Mendiang Gary Iskak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement