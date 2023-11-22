Potret Ganteng El Rumi Selebrasi Kemenangan Duel Tinju Lawan Jefri Nichol

POTRET ganteng El Rumi saat selebrasi kemenangan duel tinju lawan Jefri Nichol mencuri perhatian. Dia begitu tampak bersemangat karena telah menyelesaikan pertandingan dengan baik.

El berhasil meraih poin pertandingan dari ketiga juri yaitu 38, 39, 39. Meskipun poin pertandingannya sangat beda tipis dengan sang lawan.

Namun, anak kedua Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu bisa membuktikan bahwa perjuangan selama dia berlatih tidak sia-sia.

Mengutip dari akun Instagram pribadinya @elelrumi, Rabu (22/11/2023), berikut potret ganteng El Rumi selebrasi kemenangan duel tinju lawan Jefri Nichol.

1. Masuk arena tinju

Pertandingan tinju memang berlangsung sengit, banyak dari warganet mendukung keduanya. Bagaimana tidak, keduanya mempunyai ciri khas masing-masing dalam mempersiapkan pertandingan ini.

Terlebih pada ronde pertama, warganet dibuat takjub oleh Jefri sang lawan karena gayanya yang lebih agresif dan cepat dibanding El.

2. Poin beda tipis

Meskipun poin keduanya hanya berbeda sedikit, hal ini membuktikan bahwa keduanya sangat maksimal dalam mempersiapkan pertandingan ini. Terlihat pesona El yang begitu menawan pada saat berhasil memenangkan pertandingan ini.