5 Potret Eva Manurung Ternyata Sosok Penyanyi Lawas Ternama Era 80an

NAMA Eva Manurung belakangan ini selalu disorot banyak publik Tanah Air. Pasalnya penyanyi lawas era 80’an ini sedang tersandung banyak polemik, diantaranya keterlibatan perceraian sang anak Virgoun dengan Inara Rusli hingga kisah asmaranya.

BACA JUGA:

Jordan Ali Tak Peduli Dihujat setelah Pacari Ibu Virgoun

Bagaimana tidak, Ibunda Virgoun ini ramai diperbincangkan karena diketahui menjalin cinta dengan salah satu seleb pria bernama Jordan Ali yang terpaut usianya jauh lebih muda darinya . Tentu saja, kisah asmara yang tidak biasa ini lantas mendapatkan banyak cibiran banyak netizen.

Bagi kamu yang penasaran maka yuk simak ulasan satu ini. Sebab Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (22/11/2023) terkait 5 potret Eva Manurung.

5 Potret Eva Manurung

5. Awal Karir Berkecimpung di Dunia Musik

Potret pertama kian menampilkan pesona Eva Manurung saat awal meniti karirnya di era 80an. Terlihat dari sebuah foto dirinya terpilih menjadi juara pada ajang bergengsi pencarian bakal oleh Cipta Pesona Bintang di usianya yang masih sangat muda yaitu 16 tahun.

Tidak hanya itu saja, Eva Manurung juga mendapatkan beberapa penghargaan bergengsi lainnya yaitu festival BRTV.

4. Kerap Mengisi Acara Sejak Remaja

Potret kedua Eva Manurung juga kian memperlihatkan momen perjalanan karirnya setelah berhasil masuk dalam ajang pencarian bakat. Berkat kemampuan yang dimiliki, ibunda Virgoun kerap mengisi beberapa acara di usia yang masih remaja, salah satu potret ini memperlihatkan dirinya sedang mengisi sebuah acara televisi di tahu 1980-1981.

3. Seorang Penyanyi Lawas Era 80’an

Potret ketiga Eva Manurung memamerkan karirnya yang perlahan mulai berkembang menjadi seorang penyanyi ternama di era 80an. Di industri musik, mantan mertua Inara Rusli ini kerap tampil dengan pose anggun nan cantik dengan gaya rambut pendek