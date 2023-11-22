Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Toilet SPBU Keren Mirip Hotel Berbintang, Bikin Betah Berlama-lama

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |08:07 WIB
Viral Toilet SPBU Keren Mirip Hotel Berbintang, Bikin Betah Berlama-lama
Toilet yang Viral. (Foto: Instagram)
A
A
A

TOILET umum seperti yang ada di SPBU atau pom bensin memang cenderung membuat kita tidak betah berlama-lama. Meskipun, di beberapa daerah ada toilet yang benar-benar bersih seperti rest area jalur Trans Jawa.

Kebanyakan toilet akan didesain seadanya karena memang hanya untuk singgah sementara. Tapi tidak dengan toilet di SPBU daerah Bangkongreang, kecamatan Cicurug, Sukabumi. Tak seperti toilet umum biasanya, di SPBU ini toilet tersebut memiliki desain yang sangat estetik.

Pemilik akun TikTok @tamiikedua memperlihat toilet SPBU itu yang desain bak hotel bintang lima. Rupanya pemilik akun tersebut mengaku tak sengaja menemukan toilet itu. Kala itu dia iseng mampir karena pulang dari Bogor jam 11 malam sekalian istirahat bersama kekasihnya.

Toilet Viral

"Pas mau ke toilet salfok banget takut salah masuk," katanya dalam keterangan di video tersebut, seperti dikutip.

Dari bagian luar, bangunan toilet itu memiliki pencahayaan yang sangat terang. Kemudian bagian lantainya juga nyentrik seperti papan catur berwarna merah putih.

Dari luar terlihat sebuah kursi rotan estetik sebagai pembatas antara area laki-laki dan perempuan. Di kursi rotan itu juga terdapat beberapa hiasan dinding yang sangat bagus.

Dinding toilet itu juga terlihat cantik bak memakai marmer mahal. Begitu pula dengan lampu hias yang menggantung, serasa ada di toilet hotel. Ketika memasuki area toilet terdapat dua wastafel dengan bentuk kaca bulat. Ada pula standing mirror dan hiasan lampunya yang bisa menyala.

Terlihat lantai di bagian dalam hotel juga menggunakan lantai tegel. Menariknya ada kursi dan meja rias yang terbuat dari kayu, lengkap dengan kaca bulat. "Auto betah sih," kata pemilik akun itu.

Pemilik akun itu tak melewatkan untuk mirror selfie. Cahaya lampu yang maksimal di toilet menambah hasil foto lebih bagus.

Halaman:
1 2
      
