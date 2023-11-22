Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Avolia Berbagi Tips Tampil Awet Muda

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |19:30 WIB
Avolia Berbagi Tips Tampil Awet Muda
Avolia. (Foto: MNC)
A
A
A

PENYANYI cantik Avolia awalnya dikenal karena mengcover lagu-lagu melalui Instagram dan Tiktok. Salah satu videonya yang viral adalah saat ia menyanyikan lagu Hey Ladies milik Rossa.

Banyak netizen kemudian berkomentar meminta Avo untuk menyanyikan lagu tersebut secara full. Hal ini pun menarik perhatian Indo Semar Recods dan menawarkan perempuan tersebut kerjasama.

“Aku seneng banget waktu pertama kali di infokan akan membawakan kembali lagu Rossa, penyanyi yang aku idolakan dari aku kecil. Awalnya aku suka cover dan ternyata banyak banget yang suka, yang nonton bisa lebih dari 22 M di tiktok," ujar dia kala ditemui Okezone.

Kini, dia pun merilis lagu ketiga yang berjudul Hey Ladies. Lagu ciptaan Melly Goeslaw itu pun pernah dipopulerkan oleh Rossa. Lagu Hey Ladies menceritakan tentang seorang yang sedang mengingatkan kepada semua perempuan untuk tidak lemah, walaupun sedang patah hati. "Sekarang aku bisa bawain lagu Hey Ladies dan menjadi single ketiga aku.” ujar Avo.

Dalam wawancara dengan Okezone, Avo mengungkapkan fashionnya juga terinspirasi dari gaya Mahalini. "Aku suka gaya yang feminim, aku suka banget baju-baju Mahalini. Aku suka kuncir rambut dengan gaya yang macem-macem. Biar aku juga enggak keliatan umur 27.” ujar Avo

“Tips keliatan awet muda dari aku itu yang pertama murah senyum, menghindari baju-baju yang modelnya dewasa, Sering mencoba gaya rambut baru, menggunakan lipstick ombre ala Korean Style dan yang terakhir tidak menggunakan bulu mata palsu,” tutup Avolia.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
