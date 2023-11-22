Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Ini Masalah Kulit yang Sering Dialami Generasi Z, Diawali dengan Gatal

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |17:30 WIB
Ini Masalah Kulit yang Sering Dialami Generasi Z, Diawali dengan Gatal
Masalah kulit yang sering dialami gen Z, (Foto: Stefamerpik/Freepik)
POLUSI udara parah dan cuaca panas yang terjadi di Indonesia, contohnya di Jabodetabek beberapa waktu belakangan ini menimbulkan masalah kesehatan serius. Bukan hanya pernapasan, tapi juga kesehatan kulit, sebagai organ terluas dan organ pertama yang terpapar polusi udara.

Tahukah Anda, gatal dan iritasi merupakan salah satu masalah kesehatan yang mulai banyak ditemukan akibat polusi yang meningkat. Dijelaskan dokter Spesialis Dermatologi Venereologi, dr Eko Prakoso Wibowo, Sp. DVE, masalah kulit gatal banyak dialami oleh generasi Z atau seseorang yang berada di rentang usia 13 sampai 27 tahun yang merupakan usia produktif saat ini.

“Beberapa hal yang menjadi faktor seringnya generasi Z mendapatkan serangan gatal, karena di usia produktif generasi Z cenderung lebih aktif melakukan kegiatan di outdoor. Sehingga terpapar matahari dan polusi,” jelas dr. Eko, saat ditemui dalam acara Media Briefing Klinik Pramudia, di Menteng, Jakarta, Rabu (22/11/2023)

Lebih lanjut, masalah kedua karena adanya gaya hidup kurang sehat seperti makan makanan cepat saji dan minuman manis, dan yang ketiga berkaitan dengan stres yang banyak dialami oleh generasi Z sekarang.

Biasanya timbul akibat kehidupan sehari-hari seperti kegiatan sekolah, bekerja, yang mana semua itu akan berkesinambungan dengan waktu istirahat atau waktu tidur.

