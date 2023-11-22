7 Cara Mengatasi Rambut Rontok, Jangan Sampai Berujung Kebotakan!

SEBELUM berujung pada kebotakan, ketahui cara mengatasi rambut rontok yang aman dan efektif.

Kerontokan rambut dapat mengakibatkan kebotakan, terutama jika terjadi secara terus-menerus dengan intensitas kerontokan lebih dari 100 helai per hari dan tidak diambil tindakan serius. Karena itu, sangat penting untuk mengetahui cara mengatasi rambut rontok secara alami.

Selain memanfaatkan produk perawatan khusus untuk rambut rontok , ada beberapa metode alami yang bisa digunakan untuk mengatasi kerontokan rambut, salah satunya adalah dengan memastikan asupan nutrisi tubuh tercukupi.

Nah, berikut ini beberapa cara mengatasi rambut rontok yang bisa Anda lakukan.

Cara Mengatasi Rambut Rontok

1. Terapkan Pola Hidup Sehat

Cara mengatasi rambut rontok yang paling utama adalah menerapkan pola hidup sehat. Beberapa jenis penyakit, seperti kurang gizi dan anemia atau kurang darah bisa menjadi penyebab rambut rontok. Oleh karena itu, untuk mencegah dan mengatasi kerontokan rambut, cobalah mengonsumsi makanan sehat dan berolahraga secara rutin.

2. Beri Nutrisi pada Rambut

Tak hanya dari luar, Anda juga harus merawat rambut dari dalam dengan cara mengonsumsi makanan bergizi agar kerontokan rambut bisa berkurang. Beberapa nutrisi yang dibutuhkan untuk mengatasi rambut rontok meliputi vitamin A dan zinc.

Vitamin A dibutuhkan untuk merangsang pertumbuhan rambut, sehingga rambut tidak menjadi tipis. Sementara Zinc dibutuhkan untuk merangsang pertumbuhan dan memperbaiki jaringan rambut serta menjaga kelembapan alami rambut.

3. Tata Rambut dengan Lembut

Berbagai metode penataan rambut, seperti mewarnai, mencatok, dan mengeriting rambut, bisa membuat rambut rusak dan kering serta mengiritasi kulit kepala. Sementara itu, kebiasaan mengikat dan mengepang rambut terlalu kencang juga dapat menyebabkan akar rambut tertarik, sehingga rambut menjadi mudah rontok.

Guna meminimalkan kerontokan rambut dan menjaga kulit kepala tetap sehat, sebaiknya hindari penataan rambut yang telah disebutkan di atas. Bila Anda hendak mengeringkan rambut dengan pengering rambut, hindari menggunakan suhu panas karena bisa membuat rambut cepat rusak.