Tinggal Sendirian di Inggris, Segini Harga Flat yang Ditempati Lolly Putri Nikita Mirzani

PUTRI sulung artis Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Lolly kini sudah tak menempati asrama sekolahnya lagi dan memilih tinggal sendirian di sebuah flat di Inggris. Dia membagikan video yang memperlihatkan suasana di dalam flatnya.

Melalui keterangan unggahannya, Lolly menjelaskan bahwa flat yang ditempatinya adalah sebuah ruangan yang berisi ruang duduk, kamar tidur dan kamar mandi. Dalam video yang dibagikan, terlihat pula sebuah dapur kecil di sudut flatnya lengkap dengan peralatan masak dan kompor.

"Aku tinggal di flat. Apa itu flat? flat house adalah tempat tinggal yang terdiri atas ruang duduk, kamar tidur, kamar mandi dan dapur. Untuk tipe flat aku namanya flat studio," ungkap Lolly dalam unggahan Instagram Story-nya, Selasa (21/11/2023).

BACA JUGA:

Lolly memilih tinggal di flat dengan tipe studio yang dirasa cukup nyaman untuk ditinggalinya seorang diri. Terlebih menurutnya harga sewa flat cukup terjangkau. Lolly merogoh kocek sekitar 200-300 pounsterling atau setara dengan 3,8 hingga 5,8 juta per bulannya untuk menempati flat tersebut.