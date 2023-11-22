Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tinggal Sendirian di Inggris, Segini Harga Flat yang Ditempati Lolly Putri Nikita Mirzani

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |15:52 WIB
Tinggal Sendirian di Inggris, Segini Harga Flat yang Ditempati Lolly Putri Nikita Mirzani
Laura Meizani atau Lolly, anak Nikita Mirzani. (Instagram)
A
A
A

PUTRI sulung artis Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Lolly kini sudah tak menempati asrama sekolahnya lagi dan memilih tinggal sendirian di sebuah flat di Inggris. Dia membagikan video yang memperlihatkan suasana di dalam flatnya.

Melalui keterangan unggahannya, Lolly menjelaskan bahwa flat yang ditempatinya adalah sebuah ruangan yang berisi ruang duduk, kamar tidur dan kamar mandi. Dalam video yang dibagikan, terlihat pula sebuah dapur kecil di sudut flatnya lengkap dengan peralatan masak dan kompor.

"Aku tinggal di flat. Apa itu flat? flat house adalah tempat tinggal yang terdiri atas ruang duduk, kamar tidur, kamar mandi dan dapur. Untuk tipe flat aku namanya flat studio," ungkap Lolly dalam unggahan Instagram Story-nya, Selasa (21/11/2023).

 BACA JUGA:

Lolly memilih tinggal di flat dengan tipe studio yang dirasa cukup nyaman untuk ditinggalinya seorang diri. Terlebih menurutnya harga sewa flat cukup terjangkau. Lolly merogoh kocek sekitar 200-300 pounsterling atau setara dengan 3,8 hingga 5,8 juta per bulannya untuk menempati flat tersebut.

 Ilustrasi

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/549/3021931/kanye_west_naik_pesawat_kelas_ekonomi-gn1E_large.JPG
Viral Kanye West Terpergok Liburan Naik Pesawat Kelas Ekonomi, Lagi Bokek?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/549/3013237/5-potret-justin-dan-hailey-bieber-pelesiran-ke-jepang-mesra-penuh-kebahagiaan-cHut6IVFwx.JPG
5 Potret Justin dan Hailey Bieber Pelesiran ke Jepang, Mesra Penuh Kebahagiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/406/3012940/5-destinasi-wisata-populer-di-garut-tempat-syuting-kim-go-eun-tFbXIcIwT3.JPG
5 Destinasi Wisata Populer di Garut, Tempat Syuting Kim Go Eun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/408/3009806/5-destinasi-wisata-di-khao-yai-lokasi-thariq-halilintar-lamar-aaliyah-massaid-rvQx7PjLkv.jpg
5 Destinasi Wisata di Khao Yai, Lokasi Thariq Halilintar Lamar Aaliyah Massaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/408/3007772/5-destinasi-terbaik-di-labuan-bajo-tempat-liburan-aktor-korea-ji-chang-wook-DGhEyBBWX0.jpg
5 Destinasi Terbaik di Labuan Bajo, Tempat Liburan Aktor Korea Ji Chang Wook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/549/3004685/brad-pitt-dan-ines-de-ramon-pelesiran-ke-pantai-dunia-serasa-milik-berdua-W506AVNCTf.JPG
Brad Pitt dan Ines de Ramon Pelesiran ke Pantai, Dunia Serasa Milik Berdua
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement