Dear Moms, Ternyata Ini Lho Waktu Terbaik Terbang Bersama Anak

TRAVELING bersama anak via jalur udara menjadi tantangan tersendiri bagi orangtua. Jika Anda menginginkan perjalanan yang lebih mudah, Anda harus mampu mengatur waktu penerbangan dengan baik.

Melansir NZ Herald, seorang ibu yang juga traveler berpengalaman Carmen Sognonvi mengatakan, terbang keliling dunia bersama dua putrinya menjadi lebih mudah karena dia mengetahui tips dan triknya.

Salah satu sarannya adalah memilih penerbangan yang paling kecil kemungkinannya mengalami penundaan atau delay.

Waktu 'emas' menurut Sognonvi adalah pukul 08.00 pagi. Sebagai salah satu penerbangan pertama, dia mengatakan, pesawat kemungkinan menunggu semalaman dan tidak akan tertunda.

“Jika Anda mendapatkan penerbangan jam 08.00 pagi, sangat sering pesawat sudah ada di sana sejak semalam, jadi Anda masuk dan keluar tepat waktu,” kata Sognonvi melansir The Points Guy.

Pergi lebih awal mungkin terdengar sulit bagi anak. Tetapi umumnya bandara tidak terlalu ramai di pagi hari, sehingga tidak terlalu membuat stres.

Saran penting kedua adalah menghindari bagasi terdaftar. Dengan begitu, anak-anak tidak akan rewel karena harus menunggu lama di korsel bagasi. Berdiri selama setengah jam atau lebih bisa jadi sulit bagi anak-anak setelah duduk di pesawat.