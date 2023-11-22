Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Generasi Z Rentan Terkena Masalah Kulit, Ini Alasannya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |19:00 WIB
Generasi Z Rentan Terkena Masalah Kulit, Ini Alasannya
Generasi Z rentan terkena masalah kulit.(Foto: Freepik.com)
A
A
A

POLUSI udara yang terjadi di Indonesia membuat beberapa daerah khususnya kota-kota besar mengalami masalah serius.

Menurut data yang didapat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah Jabodetabek wilayah Bogor menempati urutan pertama dengan skor 506 yang artinya memiliki kualitas udara tergolong berbahaya dibandingkan kota lainnya.

Permasalahan tersebut, bisa saja menimbulkan dampak pada kesehatan kulit. Gatal dan iritasi merupakan salah satu masalah kesehatan yang mulai banyak ditemukan akibat polusi yang meningkat.

Dokter Spesialis Dermatologi Venereologi, dr Eko Prakoso Wibowo, Sp. DVE menjelaskan lebih lanjut terkait kulit gatal. Ternyata hal ini bisa dialami oleh generasi Z atau seseorang yang berada di rentang usia 13-27 tahun.

“Beberapa hal yang menjadi faktor seringnya generasi Z mendapatkan serangan gatal yang pertama adalah karena di usia produktif generasi Z cenderung lebih aktif melakukan kegiatan outdoor, sehingga terpapar matahari dan polusi,” kata dr Eko, dikutip dalam acara Media Briefing Klinik Pramudia, di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Masalah kulit gen Z

Lebih lanjut, masalah kedua karena adanya gaya hidup kurang sehat seperti makan makanan cepat saji dan minuman manis, dan yang ketiga berkaitan dengan stres. Sebab, biasanya stres dapat timbul akibat kehidupan sehari-hari seperti kegiatan sekolah, bekerja, yang mana semua itu akan berkesinambungan dengan waktu istirahat atau waktu tidur.

Sehingga memicu banyak permasalahan kulit yang diawali dengan rasa gatal. Menurut dr Eko, rasa gatal tidak hanya menimbulkan kondisi tidak nyaman tetapi juga menjadi salah satu gejala dari berbagai permasalahan kulit. Misalnya yang paling sering ditemukan adalah eksim, infeksi jamur, dan akne vulgaris.

“Gejala gatal seringkali dicetuskan dan bertambah parah oleh kondisi tertentu. Contohnya cuaca panas dapat meningkatkan aktivitas kelenjar minyak sehingga menyebabkan kambuhnya eksim tipe seboroik,” ucap dr Eko.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/481/3155958/dbd-NJVF_large.jpg
5 Penyakit yang Timbul Akibat Kemarau Basah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/487/3146354/mengenal_sindrom_stevens_johnson_penyakit_kulit_yang_dikabarkan_dialami_jokowi-Z7lp_large.jpg
Mengenal Sindrom Stevens Johnson, Penyakit Kulit yang Dikabarkan Dialami Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/487/3088311/obat_kurap_paling_ampuh_alami_untuk_mengatasi_infeksi_jamur-3LQt_large.jpg
15 Obat Kurap Paling Ampuh Alami untuk Mengatasi Infeksi Jamur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/483/3030779/banjir-lNVx_large.jpg
Kena Air Banjir? Segera Mandi untuk Kurangi Risiko Kena Leptospirosis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/483/2980206/pakar-kesehatan-ingatkan-masyarakat-hindari-alat-salat-umum-di-masjid-waspada-penyebaran-penyakit-kulit-N3dc1NGFg1.jpg
Pakar Kesehatan Ingatkan Masyarakat Hindari Alat Salat Umum di Masjid, Waspada Penyebaran Penyakit Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/483/2973962/kulit-tangan-kering-dan-kasar-begini-cara-mengatasinya-KLKlmRBQmw.jpg
Kulit Tangan Kering dan Kasar? Begini Cara Mengatasinya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement