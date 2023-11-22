Idap GERD, Hindari 3 Jenis Makanan Ini Yuk

JIKA Anda mengidap GERD sebaiknya selektif dalam memilih makanan. Hal ini harus dilakukan agar GERD tidak kumat.

Selain itu guna mencegah gastroesophageal reflux (GERD) kumat, pola hidup dan pola makan harus diubah menjadi lebih sehat

Berikut ini adalah beberapa jenis makanan pemicu refluks dan mulas yang harus dihindari bagi penderita GERD dikutip dari Harvard Medical School antara lain,

1. Makanan pedas

Makanan bercita rasa pedas maupun dengan kadar asam tinggi seperti jeruk, saus tomat, dan cuka, dapat memperparah rasa mulas.

2. Makanan berlemak dan gorengan

Makanan jenis ini bertahan lebih lama di perut, meningkatkan kebocoran asam lambung kembali ke kerongkongan sehingga menyebabkan gejala GERD yang tidak nyaman.

3. Cokelat, kafein, peppermint, minuman berkarbonasi, dan alkohol, merupakan pemicu mulas yang umum terjadi.

Kebiasaan Makan yang Baik untuk Penderita GERD

Selain jenis makanan tertentu, perubahan kebiasaan makan juga dapat membantu mencegah kambuhnya rasa mulas dan refluks asam berulang. Lakukan beberapa kebiasaan makan seperti,