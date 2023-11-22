Tahi Lalat di Pipi Ariel Tatum Hilang Gegara Laser, Kok Bisa?

ARTIS cantik Ariel Tatum mengungkap bahwa dia baru saja kehilangan tahi lalatnya di pipi bagian kiri.

Rupanya hal itu dikarenakan Ariel Tatum melakukan perawatan kecantikan yakni pico laser di sebuah klinik. Tadinya fungsi dari pico laser itu untuk menghilangkan flek hitam, saking canggihnya tahi lalatnya pun ikutan hilang.

BACA JUGA: Begini Cara Membedakan Tahi Lalat Sehat dan Indikasi Kanker

“Jujur itu flek hitam hilang, tahi lalat hilang,” sebut Ariel Tatum saat di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2023).

“Tapi justru hasilnya bagus. Maksudnya kalau tahi lalat saja hilang berartikan flek-flek yang belum muncul pun bisa jadi sasaran kan,” kata Ariel Tatum.

Namun pemain film Sayap-sayap Patah itu sangat mencintai tahi lalatnya. Sampai-sampai dia pun memanipulasi dengan membuat tiruan tahi lalatnya dengan pensil alis.

“Aku harus pakai pensil alis (di pipi), wow keren,” ucap Ariel Tatum.