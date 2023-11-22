Ariel Tatum Beberkan Tips Jaga Tubuhnya Tetap Ideal, Ini Rahasianya!

ARTIS cantik Ariel Tatum membeberkan beberapa tips untuk menjaga tubuhnya agar tetap ideal.

Salah satu tips Ariel Tatum adalah berolahraga. Dia pun mengaku cukup disiplin untuk berolahraga.

“Aku bersyukur sekarang olahraga. Dulu aku enggak suka banget olahraga. Beberapa tahun terakhir aku mendisiplinkan diri untuk melakukan olahraga,” ujar Ariel Tatum, saat dijumpai di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2023).

Tak hanya satu, perempuan 27 tahun ini mengatakan olahraga yang dia tekuni cukup bervariasi dari mulai yoga hingga menari tradisional.

“Olahraga lebih sering dan bervariasi. Aku yoga sendiri, aku seminggu sekali menari Jawa, aku ada lari juga sama trainer,” kata Ariel Tatum.

Tentu selain olahraga, Ariel Tatum juga menjaga asupan gizinya dengan mengkonsumsi makanan sehat, tidur yang cukup dan melakukan perawatan di klinik kecantikan. Biasanya mantan kekasih Stefan Williams itu melakukan perawatan di bagian perut dan lengan untuk membuang lemak-lemak jahat.

“Treatment di Foreverskin, menghancurkan lemak dengan ada cryoskin dan everslim. Untuk membantu perawatan slimming atau health grow dan itu seminggu sekali," kata Ariel Tatum.