Dokter Kulit: Gatal Jadi Keluhan Terbanyak di Tengah Polusi

ANAK muda usia 13-27 tahun atau saat ini lebih sering disebut dengan generasi Z, merupakan kelompok usia yang rentan terkena serangan gatal. Hal itu dikarenakan generasi Z yang memiliki mobilisasi tinggi di tengah kondisi paparan cuaca, dan polusi ektrim membuatnya harus merasakan dampak itu semua.

Namun sayangnya, seiring dengan berjalannya waktu hal ini kerap diabaikan karena dianggap wajar, padahal gatal yang terjadi bisa saja menjadi suatu pertanda adanya penyakit pada tubuhnya.

Menurut Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi, dr Amelia Soebyanto, Sp.DV rasa gatal pada kulit merupakan sensasi tidak nyaman yang dirasakan oleh sejumlah orang sehingga menimbulkan keinginan untuk menggaruk, yang mana hal ini akan menimbulkan dampak negatif secara psikologi terhadap kehidupan seseorang.

“Gatal bisa dikatakan sebagai keluhan kulit terbanyak pada praktik dokter spesialis kulit dan kelamin, apalagi kondisi cuaca dan polusi ekstrim yang saat ini terjadi,” kata dr Amelia, dikutip dalam acara Media Briefing, di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Dokter Amelia juga menjelaskan karena terpaparnya polusi secara langsung maka dapat merusak fungsi barier kulit, yang dapat berpengaruh terhadap kekambuhan beberapa penyakit yang sudah ada sebelumnya, seperti contohnya eksim atopik.

Faktor yang memperberat gejala eksim atopik ini terjadi juga dikarenakan adanya perubahan suhu, kelembaban, dan paparan sinar. Maka dari itu, tidak heran jika eksim atopik ditandai dengan gatal, atau beberapa kelainan pigmentasi kulit seperti flek di wajah ataupun di bagian tubuh lainnya.