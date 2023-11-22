Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dokter Kulit: Gatal Jadi Keluhan Terbanyak di Tengah Polusi

Chindy Aprilia , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |18:07 WIB
Dokter Kulit: Gatal Jadi Keluhan Terbanyak di Tengah Polusi
Merasa gatal. (Foto: Freepik)
A
A
A

ANAK muda usia 13-27 tahun atau saat ini lebih sering disebut dengan generasi Z, merupakan kelompok usia yang rentan terkena serangan gatal. Hal itu dikarenakan generasi Z yang memiliki mobilisasi tinggi di tengah kondisi paparan cuaca, dan polusi ektrim membuatnya harus merasakan dampak itu semua.

Namun sayangnya, seiring dengan berjalannya waktu hal ini kerap diabaikan karena dianggap wajar, padahal gatal yang terjadi bisa saja menjadi suatu pertanda adanya penyakit pada tubuhnya.

 gatal

Menurut Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi, dr Amelia Soebyanto, Sp.DV rasa gatal pada kulit merupakan sensasi tidak nyaman yang dirasakan oleh sejumlah orang sehingga menimbulkan keinginan untuk menggaruk, yang mana hal ini akan menimbulkan dampak negatif secara psikologi terhadap kehidupan seseorang.

 BACA JUGA:

“Gatal bisa dikatakan sebagai keluhan kulit terbanyak pada praktik dokter spesialis kulit dan kelamin, apalagi kondisi cuaca dan polusi ekstrim yang saat ini terjadi,” kata dr Amelia, dikutip dalam acara Media Briefing, di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Dokter Amelia juga menjelaskan karena terpaparnya polusi secara langsung maka dapat merusak fungsi barier kulit, yang dapat berpengaruh terhadap kekambuhan beberapa penyakit yang sudah ada sebelumnya, seperti contohnya eksim atopik.

 BACA JUGA:

Faktor yang memperberat gejala eksim atopik ini terjadi juga dikarenakan adanya perubahan suhu, kelembaban, dan paparan sinar. Maka dari itu, tidak heran jika eksim atopik ditandai dengan gatal, atau beberapa kelainan pigmentasi kulit seperti flek di wajah ataupun di bagian tubuh lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/481/3154325//kaki-d7L9_large.jpg
Apa Itu Tinea Pedis? Gangguan Gatal di Kaki yang Kerap Muncul Saat Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/483/3151541//kurap-cjQM_large.jpg
Langsung Pakai Baju Baru Akan Terkena Kurap, Mitos atau Fakta? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/612/3151174//gatal-LlT0_large.jpg
5 Tips Atasi Biduran di Musim Hujan, Anti Gatal-Gatal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement