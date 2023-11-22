Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

7 Kebiasaan yang Bisa Menyebabkan Tekanan Darah Tinggi

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |12:26 WIB
7 Kebiasaan yang Bisa Menyebabkan Tekanan Darah Tinggi
Stres bikin darah tinggi. (Foto: Freepik)
A
A
A

KINI makin banyak anak muda yang kena tekanan darah tinggi alias hipertensi. Bahkan tekanan darah tinggi bukan penyakit orang yang sudah tua.

Penyebab munculnya tekanan darah tinggi akibat pola hidup yang buruk, hobi makan enak berlemak, jarang olahraga dan suka mager.

Oleh karena itu, kita harus mewaspadai hipertensi sejak dini. Salah satunya dengan mengetahui apa saja berbagai kebiasaan buruk yang bisa memicu tekanan darah tinggi.

Dikutip dari Medical News Today, Heart dan Mayo Clinic, berikut ini pemicunya,

 garam

1. Sering konsumsi garam berlebihan

Siapa sih yang tak suka makanan asin mengandung micin yang gurih? Nah, Bagi pecinta makanna asin memang asupannya perlu dikontrol, sebab konsumsi natrium tinggi bisa mempengaruhi tekanan darah.

Menurut The American Heart Association, asupan yang direkomendasikan untuk orang tanpa hipertensi, hanya boleh mengonsumsi kurang dari 2.300 miligram (mg) natrium atau setara dengan satu sendok the per hari. Sementara orang dengan hipertensi, harus mengonsumsi kurang dari 1.500 mg sodium per hari untuk mengelola kondisi tekanan darahnya.

 BACA JUGA:

2. Stres

Stres parah bisa meningkatkan risiko hipertensi. Saat stres, kamu jadi malas beraktivitas, mengalihkan stres dengan merokok atau mengonsumsi alkohol. Nah, perilaku buruk ini malah memicu hipertensi.

3. Hobi minum alkohol

Kebiasaan minum minuman beralkohol bisa memicu tekanan darah tinggi. Seiring waktu, minum alkohol berlebihan bisa merusak organ jantung.

4. Pola makan tidak sehat

Hobi konsumi makanan tinggi garam atau makanan asin bisa menyebabkan hipertensi. Apalagi ditambah dengan hobi konsumsi makanan yang rendah serat, tinggi lemak jenuh, dan lemak trans.

 BACA JUGA:

5. Mager

Mager dan bersantai terus-terusan memang enak dan nyaman. Tapi kebiasaan malas gerak ini perlu diwaspadai, karena orang yang tak aktif secara fisik cenderung memiliki detak jantung yang lebih tinggi. Selain itu, kurangnya aktivitas fisik juga meningkatkan risiko kelebihan berat badan, yang menjadi akar dari banyaknya penyakit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/482/3184836//darah-z3bR_large.jpg
Sama Bahayanya! Ini Beda Gejala Darah Tinggi dan Darah Rendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/482/3181711//lari_pagi-q8TV_large.jpg
Tangkis Mager, Ini 5 Cara Biasakan Jalan Pagi yang Manfaatnya Baik untuk Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/482/3181708//jalan_kaki-guVo_large.jpg
Dianggap Sepele, Nyatanya Rutin Jalan Kaki Bisa Kurangi Stres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/482/3175652//ilustrasi_diabetes-AUgX_large.jpg
5 Penyakit Mengintai Akibat Konsumsi Gula Berlebihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/482/3173299//jantung-h2a6_large.jpg
Suplemen Terbaik untuk Kesehatan Jantung, Selain Omega-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/482/3170674//hipertensi-Y40h_large.jpg
Jangan Keliru! Ini Beda Gejala Darah Tinggi dan Darah Rendah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement