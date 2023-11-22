Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Makanan Ini Bikin Cepat Lapar, Waspada Bisa Picu Obesitas

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |10:00 WIB
5 Makanan Ini Bikin Cepat Lapar, Waspada Bisa Picu Obesitas
Makanan yang bikin cepat lapar. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PERNAHKAH Anda merasa lapar walaupun sudah makan? Jika jawabannya 'iya', bisa jadi sebagian besar makanan yang anda makan mengandung karbohidrat olahan dan tinggi gula.

Kandungan ini menandakan tubuh kekurangan protein dan serat yang mengenyangkan. Kombinasi karbohidrat olahan yang tinggi, rendah serat, dan protein dapat mengacaukan kadar gula darah Anda.

Selain itu situasu ini juga berkontribusi pada rasa lapar dan nafsu makan yang tak pernah terpuaskan. Jika rasa lapar ini dimanjakan terus-menerus, maka nantinya akan membuat tubuh menjadi obesitas.

Untuk itu, Destini Moody dan Lena Bakovic selaku ahli diet di Nutrition Coaching membuat daftar makanan yang bikin cepat lapar seperti dirangkum Eatthis Rabu (22/11/2023)

1. Kue kering

Kue kering salah satu camilan yang sangat menarik perhatian kala sedang lapar. Kue ini cocok untuk disanpat pagi, siang, sore, bahkan malam hari. Namun nyatanya makanan ini hanya memberi efek kenyang sementara pada tubuh Anda

Makanan ini bisa picu obesitas

“Makanan yang dipanggang ini bagus untuk memuaskan selera Anda tetapi tidak terlalu mengenyangkan perut karena cenderung kaya akan karbohidrat,” kata Moody.

"Tanpa cukup protein atau serat (yang cenderung kurang pada kue kering), camilan ini akan meningkatkan gula darah Anda, menyebabkan kembalinya penurunan gula darah segera setelahnya," ujarnya.

Sebagai sarana pengganti, Moody menyarankan mengonsumsi kue kering dengan protein seperti telur rebus atau greek yogurt.

2. Croissant

Croissant kini menjadi makanan yang hits. Makanan ini sering sekali ditemui di kafe. Ukurannya yang terlihat besar, membuat makanan ini sering terasa kenyang saat dikonsumsi. Namun nyatanya, sebagian besar makanan ini terbuat dari tepung putih.

“Saat kita mengonsumsi karbohidrat sederhana dengan sedikit atau tanpa serat seperti croissant, kita mungkin melihat lonjakan gula darah yang tajam dan kemudian penurunan pada waktu berikutnya hal ini menyebabkan kita merasa lebih cepat lapar,” kata Bakovic.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement